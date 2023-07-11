Генерал-майор запаса Меэлис Кийли, избранный весной в Рийгикогу по списку Партии реформ как новичок, признает, что солдатская служба была приятнее, чем депутатская работа. Однако он усердно старался научиться разбираться в кухне политики, но остается еще немало моментов, когда происходящее вызывает у него недоумение. Заседание Рийгикогу он прогулял только один раз, чтобы не ссориться с самим собой. В тот день пришлось бы голосовать за закон, который другой депутат Рийгикогу от Ида-Вирумаа, коалиционный партнер соцдем Эдуард Одинец назвал законопроектом о любви и счастье.