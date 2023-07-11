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Игрокам "Narva Trans" крепко досталось от Пярну перед поездкой в Ереван

Эрик Гамзеев
, журналист
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Алексей Матросов своими сейвами спасал "Narva Trans" во многих матчах, но последняя игра против пярнуского "Vaprus" у него явно не задалась.
Алексей Матросов своими сейвами спасал "Narva Trans" во многих матчах, но последняя игра против пярнуского "Vaprus" у него явно не задалась. Фото: Narva Trans

Перед игрой евросерии команда "Narva Trans" в чемпионате Эстонии по футболу уступила пярнускому "Vaprus" со счетом 0:4.

Нарвитяне уже в начале матча проигрывали со счетом 0:2. "Vaprus" открыл счет, когда Кевин Алоэ, носивший в прошлом сезоне футболку "Trans", отправил мяч с края поля в сторону ворот, но тот попал в защитника "Trans" и после смены направления влетел в ворота нарвской команды. Спустя несколько минут вратарь "Trans" Алексей Матросов выпрыгнул на нападающего пярнусцев на краю штрафной площадки, и "Vaprus" с пенальти забил второй гол.

Во втором тайме опять же Матросов перед воротами дважды отбил рукой высоко летевший мяч прямо в ноги соперникам, сумевшим с близкого расстояния забить голы в ворота.

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