Игрокам "Narva Trans" крепко досталось от Пярну перед поездкой в Ереван

Нарвитяне уже в начале матча проигрывали со счетом 0:2. "Vaprus" открыл счет, когда Кевин Алоэ, носивший в прошлом сезоне футболку "Trans", отправил мяч с края поля в сторону ворот, но тот попал в защитника "Trans" и после смены направления влетел в ворота нарвской команды. Спустя несколько минут вратарь "Trans" Алексей Матросов выпрыгнул на нападающего пярнусцев на краю штрафной площадки, и "Vaprus" с пенальти забил второй гол.