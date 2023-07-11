ОДИН ВОПРОС ⟩ Когда будет готова уличная зона Йыхвиской основной школы?

Помощник старейшины Йыхвиской волости ИЛЬМАР АУН:

- По разным причинам первая очередь уличной зоны, расположенной перед зданием школы и со стороны детского сада, заняла больше времени, чем планировалось, но к настоящему времени работы уже близятся к завершению. В любом случае, к началу сентября, когда снова начнутся школьные занятия, все должно быть готово.

В ближайшее время волостное управление также объявит тендер на строительство второй очереди уличной зоны, которая расположится между новым зданием школы и спортивным холлом со стороны стадиона. Для этого волостное собрание выделило деньги, а волостное управление приняло необходимые решения. Если тендер пройдет гладко, завершить эту часть можно будет до конца года. Там объем работ меньше, чем на первом этапе.