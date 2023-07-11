ОДИН ВОПРОС ⟩ Когда будет готова уличная зона Йыхвиской основной школы?

Начавшийся в сентябре прошлого года первый этап строительства уличной зоны Йыхвиской основной школы должен был завершиться, согласно инфостенду на стройплощадке, 30 июня, но работы все еще продолжаются и территория по-прежнему огорожена.
Помощник старейшины Йыхвиской волости ИЛЬМАР АУН:
- По разным причинам первая очередь уличной зоны, расположенной перед зданием школы и со стороны детского сада, заняла больше времени, чем планировалось, но к настоящему времени работы уже близятся к завершению. В любом случае, к началу сентября, когда снова начнутся школьные занятия, все должно быть готово.
В ближайшее время волостное управление также объявит тендер на строительство второй очереди уличной зоны, которая расположится между новым зданием школы и спортивным холлом со стороны стадиона. Для этого волостное собрание выделило деньги, а волостное управление приняло необходимые решения. Если тендер пройдет гладко, завершить эту часть можно будет до конца года. Там объем работ меньше, чем на первом этапе.
Затем будет еще третий этап, предусматривающий строительство детских и спортивных площадок.