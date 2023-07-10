Предприятие "Eesti Energia" заключило со шведским поставщиком старых покрышек долгосрочный договор, что позволит уже этим летом начать переработку старых покрышек в промышленном масштабе.
На переработку в Ида-Вирумаа привезут десятки тысяч тонн старых автопокрышек из Швеции
Шведская организация "Swedish Tire Recycling AB" будет ежегодно поставлять на пиролизные заводы (заводы сланцевых масел) "Enefit" в Ида-Вирумаа 20000 тонн измельченных покрышек, что составляет четверть объема старых покрышек, возникающего в Швеции.
Кроме того, мощностей заводов достаточно для переработки всего объема старых покрышек, возникающего в Эстонии, Латвии и Литве, а это в общей сложности около 55000 тонн в год.
Первое судно с измельченными старыми покрышками из Швеции прибудет в "Enefit Power" этим летом.
По словам члена правления "Eesti Energia" Райне Пайо, при переработке старых покрышек путем пиролиза выделяется меньше углекислого газа, чем, например, при их сжигании для производства стройматериалов.
- Переработка старых покрышек является важным шагом на пути "Eesti Energia" к углеродно-нейтральной химической промышленности, основанной на экономике замкнутого цикла, поскольку за счет использования сланца мы превращаем отходы других отраслей в полезный продукт, - говорит Пайо. - В долгосрочной перспективе наша цель состоит в том, чтобы найти решения, позволяющие перерабатывать пластмассовые отходы с использованием наших существующих технологий, а также заменить производство жидкого топлива производством сырья для химической промышленности.
Как считают в "Eesti Energia", переход к углеродно-нейтральной химической промышленности, основанной на экономике замкнутого цикла, позволит сохранить в Ида-Вирумаа хорошо оплачиваемые рабочие места, создать предпосылки для возникновения новых отраслей промышленности и для роста налоговых и экспортных доходов Эстонии.