На переработку в Ида-Вирумаа привезут десятки тысяч тонн старых автопокрышек из Швеции

Шведская организация "Swedish Tire Recycling AB" будет ежегодно поставлять на пиролизные заводы (заводы сланцевых масел) "Enefit" в Ида-Вирумаа 20000 тонн измельченных покрышек, что составляет четверть объема старых покрышек, возникающего в Швеции.

Кроме того, мощностей заводов достаточно для переработки всего объема старых покрышек, возникающего в Эстонии, Латвии и Литве, а это в общей сложности около 55000 тонн в год.

Первое судно с измельченными старыми покрышками из Швеции прибудет в "Enefit Power" этим летом.

По словам члена правления "Eesti Energia" Райне Пайо, при переработке старых покрышек путем пиролиза выделяется меньше углекислого газа, чем, например, при их сжигании для производства стройматериалов.

- Переработка старых покрышек является важным шагом на пути "Eesti Energia" к углеродно-нейтральной химической промышленности, основанной на экономике замкнутого цикла, поскольку за счет использования сланца мы превращаем отходы других отраслей в полезный продукт, - говорит Пайо. - В долгосрочной перспективе наша цель состоит в том, чтобы найти решения, позволяющие перерабатывать пластмассовые отходы с использованием наших существующих технологий, а также заменить производство жидкого топлива производством сырья для химической промышленности.