ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Крупной промышленности требуется много времени для преобразования

То, как "Eesti Energia" подходит к использованию старых шин в производстве масел, ясно показывает, сколько времени и терпения требуется для внесения изменений в крупную промышленность. Даже те, которые на первый взгляд не относятся к ядерной науке и которые по сути представляют собой экономику замкнутого цикла, пользующуюся популярностью в настоящее время.
Несмотря на предыдущие так называемые лабораторные исследования, в 2016 году на заводе масел были начаты испытания. Потребовалось три года, чтобы получить приемлемые результаты и, что не менее важно, необходимые разрешения и одобрения как от ЕС, так и от ведомств Эстонии. Затем потребовалось еще четыре года, чтобы найти решения, как получать измельченную шинную крошку в нужном количестве и подходящим способом. Этим летом из Аувере, наконец, должно начать поступать пятипроцентое масло из шин.
С другой стороны, прекращение какой-либо промышленной деятельности происходит быстро. Когда цены на углеродные квоты взлетели до небес, электростанциям и шахтам не потребовалось много времени, чтобы уволить людей. Сейчас озабочены и различные деревообрабатывающие предприятия.
Если существующие отрасли выпадают из конкуренции в результате различных политических решений, политикам также следует подумать о том, как минимизировать бюрократию при построении новой экономики. В соответствии с законодательством, на оценку планов и воздействия на окружающую среду уходят годы. Если иногда случаются непредвиденные обстоятельства, неудачи или кризисы, рождение новых начинаний откладывается еще дальше.