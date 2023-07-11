ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Крупной промышленности требуется много времени для преобразования

Несмотря на предыдущие так называемые лабораторные исследования, в 2016 году на заводе масел были начаты испытания. Потребовалось три года, чтобы получить приемлемые результаты и, что не менее важно, необходимые разрешения и одобрения как от ЕС, так и от ведомств Эстонии. Затем потребовалось еще четыре года, чтобы найти решения, как получать измельченную шинную крошку в нужном количестве и подходящим способом. Этим летом из Аувере, наконец, должно начать поступать пятипроцентое масло из шин.