Более трети жителей Эстонии подрабатывают

Согласно опросу, проведенному по заказу Института финансов "Swedbank" и организованному компанией "Norstat", 38% эстонцев используют возможность дополнительно заработать деньги. Кроме того, почти каждый третий заинтересован в подработке, но самым большим препятствием при этом остается нехватка времени, отмечается в публикации новостного портала Rus.ERR.

"Самые популярные способы подработки - фриланс и оказание услуг. К ним относятся, например, веб-дизайн, перевод текста, фотография, уход за детьми или консультации. 6% респондентов указали, что получают дополнительный доход за счет сдачи недвижимости в аренду. Упоминались также продажа собственных вещей, подработка в другом месте и ремонт", - отметила руководитель Центра финансовой информации "Swedbank" Кати Воометс.