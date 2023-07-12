ERR: Популярность любительского спорта растет на фоне травматизма и ухудшения здоровья

Исполнительный директор Эстонского союза персональных тренеров Арнольд Токко рассказал ERR, что в последние годы в Эстонии наблюдается бум посещения тренажерных залов, особенно людьми до 30 лет.

Рост популярности любительского спорта отметил и руководитель Центра спортивной травматологии Клиники Тартуского университета Лехо Рипс. По данным Департамента статистики, в период с 2012 по 2022 год в этой сфере появилось почти 50 тысяч новичков.

По словам Рипса, состояние здоровья жителей Эстонии при этом ухудшилось по сравнению с советскими временами, когда занятия спортом были, так сказать, обязательными, а сейчас являются свободным выбором человека. Хотя увеличение физической активности является положительным моментом, люди вредят себе в тренажерном зале.

Причиной травм является отсутствие элементарных знаний. "Травмироваться в тренажерном зале довольно сложно, если правильно тренироваться. Травмы получают те, кто начинает заниматься, руководствуясь собственной мудростью, например, просто следуя инструкциям на YouTube. Более мудрые идут к тренеру сразу, а остальные обращаются за советом рано или поздно", - рассказал Арнольд Токко.