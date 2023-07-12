Число краж в магазинах выросло за год вдвое

В июне 2023 года полиция зарегистрировала 497 краж из торговых заведений, тогда как в аналогичном месяце прошлого года их было 315. Таким образом, по сравнению с июнем 2022 года краж стало на 57% больше, но тенденция к росту наблюдается в течение всего года, сообщил представитель страховой фирмы.

"Нам пришлось иметь дело с несколькими случаями, повлекшими за собой очень крупные убытки, а также с несколькими небольшими инцидентами", - прокомментировал руководитель отдела по ущербу бизнес-клиентов ERGO Эрко Макиенко.