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Число краж в магазинах выросло за год вдвое

Северное побережье
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Пустая после кражи витрина ювелирного магазина.
Пустая после кражи витрина ювелирного магазина. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

По сравнению с прошлым годом число зарегистрированных краж в магазинах выросло вдвое, как следует из данных страховой компании ERGO и полиции, о чем пишет новостной портал Rus.ERR.

В июне 2023 года полиция зарегистрировала 497 краж из торговых заведений, тогда как в аналогичном месяце прошлого года их было 315. Таким образом, по сравнению с июнем 2022 года краж стало на 57% больше, но тенденция к росту наблюдается в течение всего года, сообщил представитель страховой фирмы.

"Нам пришлось иметь дело с несколькими случаями, повлекшими за собой очень крупные убытки, а также с несколькими небольшими инцидентами", - прокомментировал руководитель отдела по ущербу бизнес-клиентов ERGO Эрко Макиенко.

Число краж растет не только в магазинах. В первое полугодие 2022 года страховая компания рассмотрела несколько случаев грабежа с плавсредств. Кроме этого, участились случаи краж дорогих инструментов со стройплощадок.

Подробнее - в публикации Rus.ERR.

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