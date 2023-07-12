СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Тойлаской волости обокрали экскаватор

Первоначальный ущерб - 2000 евро.

Мужчина ударил женщину

В понедельник в полицию поступило сообщение о том, что на улице Мыйза в Нарве 34-летний мужчина ударил 23-летнюю женщину.

Молодой человек избил пожилого

Во вторник в ходе ссоры, разгоревшейся на бульваре Виру в Силламяэ, 25-летний мужчина в попытке разрешить конфликт неоднократно нанес удары 68-летнему мужчине. Полиция задержала драчуна и завела уголовное дело.

Женщина поколотила мужчину

Полиция начала уголовное дело в отношении женщины, поколотившей на Кескпуйестеэ в Кивиыли 45-летнего мужчину.

Вор похитил компьютеры

Во вторник поступило сообщение, что вор разбил окно в здании на улице Ранна в Силламяэ, проник внутрь и похитил два компьютера. Размер ущерба составляет 2000 евро.