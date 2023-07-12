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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Тойлаской волости обокрали экскаватор

10-11 июля 2023 г.
Северное побережье
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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks

В понедельник, 10 июня, полиция возбудила уголовное дело, чтобы выяснить, кто тот злоумышленник, который похитил инструменты, ящики для ключей и оборудование радиосвязи из экскаватора в Тойлаской волости.

Первоначальный ущерб - 2000 евро.

Мужчина ударил женщину

В понедельник в полицию поступило сообщение о том, что на улице Мыйза в Нарве 34-летний мужчина ударил 23-летнюю женщину. 

Молодой человек избил пожилого

Во вторник в ходе ссоры, разгоревшейся на бульваре Виру в Силламяэ, 25-летний мужчина в попытке разрешить конфликт неоднократно нанес удары 68-летнему мужчине. Полиция задержала драчуна и завела уголовное дело.

Женщина поколотила мужчину

Полиция начала уголовное дело в отношении женщины, поколотившей на Кескпуйестеэ в Кивиыли 45-летнего мужчину.

Вор похитил компьютеры

Во вторник поступило сообщение, что вор разбил окно в здании на улице Ранна в Силламяэ, проник внутрь и похитил два компьютера. Размер ущерба составляет 2000 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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