СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Тойлаской волости обокрали экскаватор

В понедельник, 10 июня, полиция возбудила уголовное дело, чтобы выяснить, кто тот злоумышленник, который похитил инструменты, ящики для ключей и оборудование радиосвязи из экскаватора в Тойлаской волости.
Первоначальный ущерб - 2000 евро.
Мужчина ударил женщину
В понедельник в полицию поступило сообщение о том, что на улице Мыйза в Нарве 34-летний мужчина ударил 23-летнюю женщину.
Молодой человек избил пожилого
Во вторник в ходе ссоры, разгоревшейся на бульваре Виру в Силламяэ, 25-летний мужчина в попытке разрешить конфликт неоднократно нанес удары 68-летнему мужчине. Полиция задержала драчуна и завела уголовное дело.
Женщина поколотила мужчину
Полиция начала уголовное дело в отношении женщины, поколотившей на Кескпуйестеэ в Кивиыли 45-летнего мужчину.
Вор похитил компьютеры
Во вторник поступило сообщение, что вор разбил окно в здании на улице Ранна в Силламяэ, проник внутрь и похитил два компьютера. Размер ущерба составляет 2000 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.