Мартин Тикк: Новая школа влияет на всю жизнь Ида-Вирумаа

Нарвская эстонская государственная гимназия - это общественная школа, одной из важных целей которой является сотрудничество с региональными партнерами и членами сообщества. Видение школы - поддерживать развитие эстоноязычной и мультикультурной Нарвы. Учащиеся школы - это нарвитяне, которые строят Нарву будущего.

Именно поэтому важны партнеры - вы не можете и не будете двигаться к своим целям без вовлечения местного сообщества. С другой стороны, именно местные работодатели, предприниматели, инициаторы тематики образования и безопасности, деятели культуры могут предложить гимназистам расширить среду обучения за пределы классной комнаты. Будь то практика или наблюдение за трудовой деятельностью в роли рабочей тени, разнообразные факультативы или гостевые лекции, информация об увлекательных и значимых рабочих местах или добровольческая деятельность. Партнеры - это те, с кем мы можем воплотить свои цели в жизнь.

Нарвская эстонская государственная гимназия в этом году подписала три договора доброй воли, для взаимной поддержки и совместного достижения общих целей. "Мы обсудили с нашими партнерами, каким должен быть выпускник нашей школы, что он должен знать и уметь, какие у него должны быть взгляды и ценности, как поддержать молодого человека во время учебы, чтобы, окончив ее, он был счастлив, имея перед собой захватывающий выбор возможностей", - говорит Ирене Кяосаар, директор Нарвской эстонской государственной гимназии.