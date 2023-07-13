Мартин Тикк: Новая школа влияет на всю жизнь Ида-Вирумаа

Осенью в Нарве откроют свои двери две новые государственные гимназии. Открытие новой школы - это огромная возможность и привилегия, которые сопряжены с большой ответственностью. С ответственностью перед учениками, обществом, всей страной. Школа остается школой, но, с другой стороны, у каждой школы свой характер, свое лицо и поступки, своя душа и свое дыхание.
Нарвская эстонская государственная гимназия - это общественная школа, одной из важных целей которой является сотрудничество с региональными партнерами и членами сообщества. Видение школы - поддерживать развитие эстоноязычной и мультикультурной Нарвы. Учащиеся школы - это нарвитяне, которые строят Нарву будущего.
Именно поэтому важны партнеры - вы не можете и не будете двигаться к своим целям без вовлечения местного сообщества. С другой стороны, именно местные работодатели, предприниматели, инициаторы тематики образования и безопасности, деятели культуры могут предложить гимназистам расширить среду обучения за пределы классной комнаты. Будь то практика или наблюдение за трудовой деятельностью в роли рабочей тени, разнообразные факультативы или гостевые лекции, информация об увлекательных и значимых рабочих местах или добровольческая деятельность. Партнеры - это те, с кем мы можем воплотить свои цели в жизнь.
Нарвская эстонская государственная гимназия в этом году подписала три договора доброй воли, для взаимной поддержки и совместного достижения общих целей. "Мы обсудили с нашими партнерами, каким должен быть выпускник нашей школы, что он должен знать и уметь, какие у него должны быть взгляды и ценности, как поддержать молодого человека во время учебы, чтобы, окончив ее, он был счастлив, имея перед собой захватывающий выбор возможностей", - говорит Ирене Кяосаар, директор Нарвской эстонской государственной гимназии.
Представители полиции, спасателей и пограничников обсудили, как поддержать молодых людей, чтобы они стали ответственными гражданами, поддерживающими демократическое развитие общества и независимость Эстонии. Совместно установлено, что важно повышать осведомленность населения о влиянии каждого человека и коллективных действий в деле обеспечения безопасной жизненной среды. Кроме того, важно формировать готовность молодых людей защищать эстонское государство и обеспечивать устойчивость сферы внутренней безопасности, популяризируя для молодежи возможности обучения и карьеры в этой области.
По словам Тарво Круупа, префекта Идаской префектуры полиции, молодые люди проводят очень большую часть своего времени в школе, а школа - это лучшее место, где в сотрудничестве с учителями можно воспитать в молодых людях понятия о народные ценностях, нравственности и законопослушании. "Именно в школе мы можем повысить осведомленность и интерес молодых людей к внутренней безопасности как к возможному выбору профессии. Школа является одним из основных общественных центров. Работая вместе, мы можем сделать и школу, и сообщество, и всю жизненную среду еще безопаснее", - подчеркивает он важность сотрудничества.
Более конкретные места сотрудничества зависят от целей. Если целью является безопасная школьная среда, мы можем использовать те же форматы, если повышение осведомленности об опасности - то форматы немного отличаются.
"Нарвская эстонская государственная гимназия хочет поддержать развитие эстоноязычной и мультикультурной Нарвы. Учащиеся школы - это нарвитяне, которые строят Нарву будущего".
Мартин Тикк, общественный руководитель Нарвской эстонской государственной гимназии
Безусловно, необходимо спросить у самих школьников, что их интересует, какую проблему они хотят решить, а затем выяснить, какая поддержка им нужна при этом. Есть много разных возможностей. В области безопасности в Вирумаа достаточно вызовов, чтобы найти амбициозный проект для каждого учебного потока, над которым мы могли бы работать с энтузиазмом. "Мы наиболее полезны друг другу, когда мы честны, открыты, уважительны и внимательны друг к другу. Если это условие будет соблюдено, польза будет для обеих сторон, а стоящая совместная деятельность возникнет сама собой. Итак, давайте начнем с этого", - подчеркивает Тарво Крууп.
Совместно с региональными лидерами в сфере культуры пробуждается и поддерживается интерес и осведомленность в области искусства и культуры среди молодежи, происходит приближение молодежи к музыке, искусству и визуальной культуре.
Важно связать молодежь Нарвы с культурным наследием Эстонии и мира, предлагать вдохновляющие и разнообразные возможности испытать, создать, исследовать и интерпретировать музыку, средства выражения искусства и визуальной культуры.
Представители сферы бизнеса и школы совместно работают над повышением осведомленности о возможностях рынка труда в Ида-Вирумаа и его тенденциях в будущем, над формированием у молодежи гражданской активности в решении задач местного и более широкого уровня и готовности к добровольческой деятельности.
Опираясь на местных предпринимателей, молодые люди обретают опыт предпринимательской деятельности, в том числе посредством студенческих фирм. Это укрепляет понимание, что Нарва и Ида-Вирумаа в целом представляют собой достойную и ценную среду, а также желание вернуться в родной регион после обучения в вузе и/или обретения опыта в других регионах.
По словам специалиста по персоналу "Fortaco" Катрин Кампус, предприятие уделяет приоритетное внимание сотрудничеству со школами:
"Мы считаем, что молодые люди хотят посещать больше предприятий, чтобы лучше понимать различные рабочие места и задачи, а также бизнес-среду.
Наше предприятие посетило много молодых людей из Нарвы, и мы считаем, что чем-то помогли молодым людям в выборе профессии, связанной с металлургией.
Мы хотели бы организовать интересные практические занятия на нашем производстве в сотрудничестве со школой и нашими специалистами. Многие, казалось бы, скучные предметы могут стать для молодого человека более насыщенными на практических примерах. Мы также предлагаем возможность наблюдения за рабочим процессом в роли рабочей тени".
Для Нарвской эстонской государственной гимназии важно, чтобы выпускники школы знали об ожидающем их выборе и богатых возможностях, которые может предложить Ида-Вирумаа. Именно поэтому такие партнеры незаменимы для школы.