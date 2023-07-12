Союз владельцев частных лесов ищет лучшего лесохозяйственника

В Ида-Вирумаа на этот титул претендует Фреди Вилуметс, владелец леса в Салакюла в волости Люганузе.

Имя лучшего управляющего 2023 года будет объявлено 26 августа на семейном дне леса в Тырва. Лучшего управляющего лесами EML выберет уже в 30-й раз.