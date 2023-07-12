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Союз владельцев частных лесов ищет лучшего лесохозяйственника

Один кандидат - из Ида-Вирумаа
Кюлли Крийс
, журналист
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Фото: Sille Annuk

Оценочная комиссия Эстонского союза владельцев частных лесов (EML) на следующей неделе отправится в тур, чтобы выбрать лучшего лесохозяйственника этого года из числа 14 кандидатов.

В Ида-Вирумаа на этот титул претендует Фреди Вилуметс, владелец леса в Салакюла в волости Люганузе.

Имя лучшего управляющего 2023 года будет объявлено 26 августа на семейном дне леса в Тырва. Лучшего управляющего лесами EML выберет уже в 30-й раз.

В Ида-Вирумаа этого звания ранее были удостоены хозяин хутора Пяхкли Виктор Лехтсе (1996), хозяин хутора Куузе-Яани Янек Куузе (2012) и хозяин хутора Лепасааре Гуннар Лепасаар (2021).

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