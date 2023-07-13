День мызы Мяэтагузе в этом году заставит гостей подвигаться

По словам Каролин Кивесту, руководителя Алутагузеского центра интересов, программа этого года предлагает возможности как для физических, так и для умственных занятий.

День мызы начнется с забега, который в этом году проходит по новой трассе, в нем примут участие как бегуны, так и ходоки. В предыдущие годы люди передвигались по 7-километровой дороге между полями от мызы Пагари к центру мероприятия в усадьбе Мяэтагузе. В этом году запланирован 2,5-километровый молодежный забег, который проходит в основном по пешеходным дорожкам Мяэтагузе. А старт забегов на 5 км и 10 км расположен возле старого народного дома Атсалама, где несколько лет назад была построена зона отдыха. Оттуда ведут в основном велопешеходные дорожки. На 5-километровой дистанции участники направятся в Мяэтагузе через Колтсина. На 10-километровой трассе участники пройдут также через Пагари.

По многолетней традиции чемпионы Эстонии по метанию топора и стрельбе из лука в очередной раз будут определены на школьном стадионе Мяэтагузе.

Выступят артисты фестиваля фольклорных танцев "Pärimuse pundar" и самодеятельные коллективы Алутагузе, мужской хор "Каэвур". Хендрик Сал-Саллер и Эрко Лауримаа выйдут на публику с уникальным акустическим концертом. Вечером можно потанцевать под музыку легендарной группы "Folksell".

Детская программа включает веселый семейный спектакль "Козленок, который умел считать до десяти" в постановке любительского театра Кийкла. Прибудет детский театр "Trumm" со спектаклем "Марш на Луну" и театр "Karakter" со спектаклем "Шведский дядюшка. Бедные тоже смеются" по пьесе Вирве Осила.

Всех интересующихся ждут также веселые подвижные игры во дворе мызы.

Открыта выставка-продажа изделий местных мастеров, также будут работать ремесленные мастерские под руководством мастеров своего дела Руть Линнард и Тийны Кивил.