Правительство Эстонской Республики может решить в этот четверг, кто будет представителем правительства в Ида-Вирумаа и каковы будут его обязанности. Министр регионального развития Мадис Каллас, в ведении которого будет работать будущий представитель, заявил, что хочет достичь ясности на заседании правительства 13 июля.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Уездный союз самоуправлений согласовал кандидатуру будущего представителя правительства в Ида-Вирумаа?
Председатель Ида-Вирумааского союза самоуправлений ЭВЕ ЭАСТ:
- Нет. Нам официально не предлагали ни одного кандидата. Яанус Пурга и Пеэп Петерсон упоминались в качестве возможных кандидатов, но ходили разговоры и о третьем кандидате.
К сожалению, мы не достигли договоренности с министром регионального развития на последней встрече несколько недель назад относительно роли и задач представителя. Наша позиция заключается в том, что правительство должно назначить одно министерство, ответственное за быстрое и эффективное использование средств фонда справедливого перехода в Ида-Вирумаа. Мы хотели встретиться с премьер-министром на эту тему, но пока этого не произошло.
Для нас представитель в Ида-Вирумаа в известном на сегодняшний день виде не имеет особого смысла. Но если правительство сочтет нужным его назначить, то, конечно, мы начнем с ним сотрудничать.