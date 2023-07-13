ОДИН ВОПРОС ⟩ Уездный союз самоуправлений согласовал кандидатуру будущего представителя правительства в Ида-Вирумаа?

Председатель Ида-Вирумааского союза самоуправлений ЭВЕ ЭАСТ:

- Нет. Нам официально не предлагали ни одного кандидата. Яанус Пурга и Пеэп Петерсон упоминались в качестве возможных кандидатов, но ходили разговоры и о третьем кандидате.

К сожалению, мы не достигли договоренности с министром регионального развития на последней встрече несколько недель назад относительно роли и задач представителя. Наша позиция заключается в том, что правительство должно назначить одно министерство, ответственное за быстрое и эффективное использование средств фонда справедливого перехода в Ида-Вирумаа. Мы хотели встретиться с премьер-министром на эту тему, но пока этого не произошло.