В субботу насладиться традиционными фольклорными танцами можно будет в трех местах

В рамках фестиваля "Pärimuse pundar" танцевальные коллективы "Gevi" и "Kunglarahvas" и Общество народного танца "Kaera-Jaan" дадут уличный концерт в 11.00 на эстраде Кохтла-Нымме и в 14.00 во дворе мызы Мяэтагузе. В 19.00 на площади с качелями в Люганузе начнется вечерний концерт "Punume pundart", участие в котором примет также дуэт "Viva La Folk", затем все желающие смогут потанцевать под музыку ансамбля "Tuulebant".

В воскресенье фестиваль продолжится в 10.00 в Люганузеском народном доме мастер-классом по традиционным танцам под руководством Силле Каппер-Тийслер, художественного руководителя общества народного творчества "Leigarid".