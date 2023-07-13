В субботу насладиться традиционными фольклорными танцами можно будет в трех местах

То, что гастролируют эстрадные музыканты, это обычное дело, но в субботу на трех площадках в Ида-Вирумаа ждут поклонников традиционных фольклорных танцев.
В рамках фестиваля "Pärimuse pundar" танцевальные коллективы "Gevi" и "Kunglarahvas" и Общество народного танца "Kaera-Jaan" дадут уличный концерт в 11.00 на эстраде Кохтла-Нымме и в 14.00 во дворе мызы Мяэтагузе. В 19.00 на площади с качелями в Люганузе начнется вечерний концерт "Punume pundart", участие в котором примет также дуэт "Viva La Folk", затем все желающие смогут потанцевать под музыку ансамбля "Tuulebant".
В воскресенье фестиваль продолжится в 10.00 в Люганузеском народном доме мастер-классом по традиционным танцам под руководством Силле Каппер-Тийслер, художественного руководителя общества народного творчества "Leigarid".
Одна из организаторов фестиваля Рийа Таллерманн сказала, что танцоры выступят в нескольких местах в один день, чтобы представить и популяризировать традиционные фольклорные танцы. Фестиваль планировалось провести и в 2021 году, но тогда его пришлось отменить в последний момент из-за ограничений по эпидемии коронавируса.