Хутор Пости начинает в воскресенье серию летних музыкальных вечеров

Семья Ныммисте в это воскресенье начинает уже шестую серию летних концертов под названием "Piknikulava" на пикниковой сцене хутора Пости, расположенного в деревне Сака, где первым перед публикой предстанет трио эстонского корифея блюза Эмиля Рутику.
Серия концертов на пикниковой сцене хутора Пости летом 2025 года
- 18 мая - трио Эмиля Рутику
- 25 мая - Kate
- 15 июня - Sissi
- 13 июля - Кайса Линг и Рене Пауль
- 27 июля - Сильвия Ильвес
- 10 августа - Лаури Саатпалу и Пеэтер Ребане
- 19 августа - Марек Садам
- 7 сентября - концерт-сюрприз
Все концерты начинаются в 18 часов, только концерт 19 августа начнется в 19 часов.
В рамках состоящей из восьми концертов серии нынешним летом выступят Kate, Sissi, Кайса Линг и Рене Пауль, Сильвия Ильвес, Лаури Саатпалу и Пеэтер Ребане, а также Марек Садам. Как обычно, серия завершится в начале сентября концертом-сюрпризом. Концерты будут проходить по воскресеньям, начало в 18 часов.
- Нынешние концерты очень разноплановые в музыкальном отношении. Прозвучат блюз, рок, развлекательная и инструментальная музыка, - отметил главный организатор Тоомас Ныммисте.
Он сказал, что уже не первый год хочет пригласить для выступления во дворе своего дома как певицу Kate, или Катрин Мандель, так и Эмиля Рутику, уже десятки лет являющегося одним из наиболее выдающихся вокалистов в эстонском блюзе. "И в этом году они приедут", - сказал он.
Ныммисте постарался сделать так, чтобы большинство артистов никогда ранее не выступали на пикниковой сцене. Лаури Саатпалу и Пеэтер Ребане, которые выступят в августе, а также Марек Садам - одни из любимых артистов постоянной публики, по желанию которой они и приедут сюда вновь.
Если в первые годы Ныммисте приходилось долго рассказывать музыкантам, что за концертная площадка эта пикниковая сцена, то теперь большинство из них о ней уже слышали и, по словам Ныммисте, приезжают с удовольствием, так как знают, что здесь приятная атмосфера и договоренности выполняются. "Когда мы встречаемся с кем-то из музыкантов где-то в другом месте, то они сразу вспоминают, что Пости - это место, где есть две собаки и где приятно выступать. Выкраиваем из семейного бюджета деньги и в долгу ни перед кем не оставались", - сказала он, дав понять, что в случае всех концертов доход от продажи билетов не был таким, чтобы покрыть расходы.
За шесть лет, по словам Ныммисте, сформировался круг завсегдатаев концертов серии "Piknikulava", ежегодно немного пополняющийся новыми слушателями, некоторые из них тоже становятся постоянными зрителями. "Посещаемость летних концертов очень сильно зависит от погоды. Когда погода плохая, некоторые остаются дома. Но те, кто привык сюда приезжать, знают, что они приедут будто домой. Мне кажется, что, слушая здесь музыку, они чувствуют себя очень хорошо", - отметил Ныммисте.
Начало концертам во дворе собственного хутора было положено в 2019 году, когда Ныммисте пригласил выступить на своем дне рождения гитариста Пауля Нейтсова. Поскольку собравшимся это понравилось и возникла приятная атмосфера, то он осмелился взяться за дело более масштабно. И следующей весной сам построил сцену и устроил десять концертов.