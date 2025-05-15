Хутор Пости начинает в воскресенье серию летних музыкальных вечеров

Серия концертов на пикниковой сцене хутора Пости летом 2025 года 18 мая - трио Эмиля Рутику

25 мая - Kate

15 июня - Sissi

13 июля - Кайса Линг и Рене Пауль

27 июля - Сильвия Ильвес

10 августа - Лаури Саатпалу и Пеэтер Ребане

19 августа - Марек Садам

7 сентября - концерт-сюрприз Все концерты начинаются в 18 часов, только концерт 19 августа начнется в 19 часов.

В рамках состоящей из восьми концертов серии нынешним летом выступят Kate, Sissi, Кайса Линг и Рене Пауль, Сильвия Ильвес, Лаури Саатпалу и Пеэтер Ребане, а также Марек Садам. Как обычно, серия завершится в начале сентября концертом-сюрпризом. Концерты будут проходить по воскресеньям, начало в 18 часов.

- Нынешние концерты очень разноплановые в музыкальном отношении. Прозвучат блюз, рок, развлекательная и инструментальная музыка, - отметил главный организатор Тоомас Ныммисте.

Он сказал, что уже не первый год хочет пригласить для выступления во дворе своего дома как певицу Kate, или Катрин Мандель, так и Эмиля Рутику, уже десятки лет являющегося одним из наиболее выдающихся вокалистов в эстонском блюзе. "И в этом году они приедут", - сказал он.

Ныммисте постарался сделать так, чтобы большинство артистов никогда ранее не выступали на пикниковой сцене. Лаури Саатпалу и Пеэтер Ребане, которые выступят в августе, а также Марек Садам - одни из любимых артистов постоянной публики, по желанию которой они и приедут сюда вновь.