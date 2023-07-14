ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Представитель Ида-Вирумаа должен сам определять содержание своей работы

Напомним, что создание такой должности было в коалиционном соглашении трех правящих партий, подписанном после выборов. Партия реформ, "Эстония 200" и Социал-демократическая партия и до, и после выборов осознавали, что клубок проблем в Ида-Вирумаа затягивается все туже и туже. Чтобы не вносить конкретные решения в наспех составленное коалиционное соглашение, в нем было прописано, что будет создана должность представителя правительства. И пусть он сам решает, что и как делать.

Следующие месяцы были наполнены попытками определить круг обязанностей и возможностей представителя. Пожелания и понимания были разными, поэтому проект оказался расплывчатым, и руководители местных самоуправлений Ида-Вирумаа не одобрили его.

Собственно, эту роль трудно описать. Содержание во многом наполняется человеком, вступившим в эту должность. Важно, чтобы он очень хорошо знал Ида-Вирумаа и горел желанием улучшить жизнь в этом краю. Это, так сказать, описание его деятельности в упрощенном виде.

Ида-Вирумаа только выиграет, если в центральном правительстве будет хоть один человек, занимающийся вопросами этого края, но это только в том случае, если другие министерства и ведомства свои обычные задачи не начнут перекладывать на него.