Деревня Аа опасается появления в двух километрах от нее целлюлозного завода

Северное побережьеЭкономикаДля подписчиковДеревня Аа опасается появления в двух километрах от нее целлюлозного заводаКюлли Крийс, журналист13 июля 2023, 00:00Facebook TwitterComments У жителей деревни было много вопросов, у координаторов проекта завода толком ответов не было, потому что, помимо местоположения, пока особо ничего не понятно. Фото: Peeter Lilleväli / PõhjarannikПолсотни жителей деревни расспросили координаторов проекта завода, что их ждет в будущем.В конце июня Люганузеское волостное собрание согласилось с тем, что запланированный "VKG" целлюлозный завод может появиться в окрестностях деревни Аа.Конечно, это вызвало беспокойство у жителей деревни, и они захотели узнать побольше об этом.Facebook TwitterComments Ключевые слова Riigimetsa Majandamise Keskusvkgjärve biopuhastusцеллюлозный заводлюганузеская волостьдеревня аамеэлис эльдерманнХельве Петтай Pекомендуем