Чт, 13.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

Деревня Аа опасается появления в двух километрах от нее целлюлозного завода

Кюлли Крийс
, журналист
Facebook Twitter
Comments
У жителей деревни было много вопросов, у координаторов проекта завода толком ответов не было, потому что, помимо местоположения, пока особо ничего не понятно.
У жителей деревни было много вопросов, у координаторов проекта завода толком ответов не было, потому что, помимо местоположения, пока особо ничего не понятно. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Полсотни жителей деревни расспросили координаторов проекта завода, что их ждет в будущем.

В конце июня Люганузеское волостное собрание согласилось с тем, что запланированный "VKG" целлюлозный завод может появиться в окрестностях деревни Аа.

Конечно, это вызвало беспокойство у жителей деревни, и они захотели узнать побольше об этом.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Экономика
Наверх