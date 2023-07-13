Нарва проявила интерес к идее о единой администрации для всех портов

Мэр Нарвы Катри Райк направила ответное письмо председателю Тойлаского волостного собрания Этти Кагаров, сообщая в нем, что город Нарва в принципе заинтересован в учреждении нового фонда "Ida-Viru Väikesadamad" ("Малые порты Ида-Вирумаа").

"Для обсуждения предложения на заседании городского собрания и принятия официального решения нам нужны условия создания "Ida-Viru Väikesadamad", в том числе проект учредительного договора", - написала Райк.

Она также сообщила коллегам в Тойла, что в этом деле Нарву впредь будет представлять департамент развития и экономики в лице его директора Анне Веэво.

В Нарве с 2008 года успешно действует собственный муниципальный целевой фонд "Narva Sadam" ("Нарвский порт"). Он занимается управлением двумя городскими портами - речным портом и портом Кулгу на Нарвском водохранилище.

Сейчас практически все малые порты в Ида-Вирумаа, как ранее рассказывало "Северное побережье", управляются местными самоуправлениями через свои учреждения или целевые фонды. Каждый развивает услуги в порту в соответствии со своими возможностями, навыками и мотивацией. "Однако вместе малые порты образуют цепочку портов, прочность которой зависит от "самого слабого звена". Обязательным условием хорошего функционирования одного малого порта является функционирование других портов", - отмечал советник по развитию Тойлаской волостной управы Мехис Луус.

Предложение Тойлаского волостного собрания о создании общего целевого учреждения "Ida-Viru Väikesadamad" было в июне направлено Нарве, Нарва-Йыэсуу, Силламяэ, Алутагузе и Люганузе, то есть всем самоуправлениям Ида-Вирумаа, кроме города Кохтла-Ярве.