Украинский художник построил корабль викингов в Нарвской Венеции

Несколько десятков лет назад в каждом из гаражей на Кулгу в Нарве стояла моторная лодка. Сейчас их здесь практически не встретить из-за пограничного режима и дорогого обслуживания. Но нынешним летом это место вдохновило художника-резидента на необычный проект, рассказывает передача "Летний горизонт" на телеканале ETV+.

Максим Козлов - художник, участвующий в летнем проекте Нарвской арт-резиденции. Максим родом из Украины, а в данный момент учится в художественной академии во Франции. В Нарве он уже бывал по приглашению арт-резиденции со своим творческим проектом в области живописи. Теперь же в сотрудничестве с Нарвским клубом юных моряков Максим запустил проект строительства корабля викингов, реализация которого заняла всего четыре недели.

"Но также приходили обычные люди, которые мне помогали, люди, не имевшие отношения к судостроительству. На воркшопе у нас раскрашивались щиты и создавали парус - семьи из Нарвы со своими детьми и разные группы принимали участие", - рассказал Козлов.

По его мнению, лодочные гаражи на Кулгу - отличное место для того, чтобы здесь рождались совместные творческие проекты.