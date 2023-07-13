Желающих обучаться сестринскому делу в Нарве очень много

Руководитель отдела организации обучения Тартуской высшей школы здравоохранения Аве Кикас сообщила ERR, что школа набирает будущих медсестер дважды в год. "Зимой мы приняли 56 человек. В прошлом году помимо Тарту мы открыли группу в Вильянди. 26 студентов приступили к учебе при Вильяндиской больнице, а теперь 26 студентов будут учиться при Нарвской больнице", - рассказала Кикас.

Она также отметила, что студенты могут устроиться на работу еще до окончания учебы, ведь в Эстонии не хватает порядка 2000 медсестер.