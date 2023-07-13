Желающих обучаться сестринскому делу в Нарве очень много

Обучаться сестринскому делу в Тартуской высшей школе здравоохранения в этом году захотели 715 человек, из них только пятая часть приняты на учебу в Тарту и Нарве. Как отмечает ERR, неожиданно большим оказался конкурс в Нарве, где на одно место претендовали почти шесть кандидатов.
Руководитель отдела организации обучения Тартуской высшей школы здравоохранения Аве Кикас сообщила ERR, что школа набирает будущих медсестер дважды в год. "Зимой мы приняли 56 человек. В прошлом году помимо Тарту мы открыли группу в Вильянди. 26 студентов приступили к учебе при Вильяндиской больнице, а теперь 26 студентов будут учиться при Нарвской больнице", - рассказала Кикас.
Она также отметила, что студенты могут устроиться на работу еще до окончания учебы, ведь в Эстонии не хватает порядка 2000 медсестер.
Новостной портал Rus.ERR напоминает, что Нарвская больница и Тартуская высшая школа здравоохранения подписали договор об организации обучения медсестер в Нарве с осени 2023 года. Основная учебная и практическая работа организуются в Нарве, но некоторые занятия будут проводиться в Тарту и через интернет.