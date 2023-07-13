В центре Нарвы расширят начало Таллиннского шоссе

В Нарве будет расширен начальный отрезок Таллиннского шоссе в центре города, чтобы стал более удобным и безопасным проезд к магазину "Lidl".
Строительные работы по расширению 50-метрового отрезка Таллиннского шоссе в районе магазина "Lidl" начнутся 18 июля и продлятся, согласно договору, до конца августа.
Будет расширяться начало правой (нечетной) стороны Таллиннского шоссе, чтобы более безопасным стал поворот к "Lidl". Там изменятся схемы движения транспорта и пешеходов, перестроят также уличное освещение.
Подрядчиком выступает строительная компания "Tuurmaa", зарегистрированная в Харьюмаа. За эту работу она получит от Нарвы 144856 евро, включая налог с оборота.
Как уточнили в Нарвской городской управе, "Lidl" покрывает большую часть расходов - 96000 евро, остальные 48856 евро выделяются из городского бюджета.
Нарвские власти ранее признавали, что указанный 50-метровый участок Таллиннского шоссе оказался неперестроенным по недоразумению, так как не был спланирован ни при строительстве магазина "Lidl" в начале текущего десятилетия, ни при строительстве центрального кольцевого перекрестка, которое завершается в настоящее время. Короткий участок шоссе оказался на границе между разными проектами. Вследствие этой непродуманности Нарва была вынуждена с 2021 года планировать отдельное дорожное строительство, которое и начнется на следующей неделе.