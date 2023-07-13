В центре Нарвы расширят начало Таллиннского шоссе

Строительные работы по расширению 50-метрового отрезка Таллиннского шоссе в районе магазина "Lidl" начнутся 18 июля и продлятся, согласно договору, до конца августа.

Будет расширяться начало правой (нечетной) стороны Таллиннского шоссе, чтобы более безопасным стал поворот к "Lidl". Там изменятся схемы движения транспорта и пешеходов, перестроят также уличное освещение.

Подрядчиком выступает строительная компания "Tuurmaa", зарегистрированная в Харьюмаа. За эту работу она получит от Нарвы 144856 евро, включая налог с оборота.

Как уточнили в Нарвской городской управе, "Lidl" покрывает большую часть расходов - 96000 евро, остальные 48856 евро выделяются из городского бюджета.