Скончалась многолетний руководитель Силламяэ Елена Коршунова

Елена Коршунова была мэром Силламяэ в 2009-2012 годах. До этого почти десять лет была помощником мэра по социальным вопросам. В 2012-2021 годах Коршунова была председателем Силламяэского городского собрания, а с конца 2021 года - заместителем председателя.

С 2002 года Коршунова - член Центристской партии Эстонии.

Мэр Силламяэ Тынис Калберг сказал, что Елена Коршуновал за последние двадцать лет внесла существенный вклад в развитие города. "Она была теплым, дружелюбным и отзывчивым человеком, с которым было очень приятно работать", - сказал он.

Когда Коршунова стала первой женщиной-мэром Силламяэ в 2009 году, она сказала в интервью "Северному побережью", что поскольку долгое время жила в Силламяэ и работала в разных сферах, то знакома со многими людьми, и поэтому стало в порядке вещей позвонить мэру домой или остановить на улице. На работу новый мэр ездила на общественном транспорте.

- Приходится выслушивать и неприятные вещи. Не всегда наши решения всех устраивают, иногда критикуют и за дело, а порой - незаслуженно, но, как говорил глубоко уважаемый мною бывший городской секретарь: "Все входит в вашу зарплату".

На вопрос, когда заканчивается рабочий день мэра, Коршунова отвечала: "По-разному".

- Иногда прихожу вовремя, но это не значит, что рабочий день уже закончился. Приходится и дома смотреть документы. Есть много вещей, которых я не знала и которые для меня достаточно сложные на данном этапе.