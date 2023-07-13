В сельском хозяйстве официально объявлено особое положение

Правительство Эстонии на заседании 13 июля объявило об особом положении в сельскохозяйственном секторе, разрешив компаниям, работающим в этом секторе, легче справляться с выполнением различных обязательств и контрактов, как передает новостной портал Rus.ERR.
Сельскохозяйственные организации Эстонии в среду направили в правительство обращение с просьбой о введении чрезвычайного положения в аграрном секторе. Они заявили, что весенние заморозки и засуха поставили под угрозу урожай этого года. Дожди, прошедшие в последние несколько недель, не смогли улучшить ситуацию.
С предложением ввести чрезвычайное положение в четверг выступил министр по делам регионов Мадис Каллас. Министр здоровья Рийна Сиккут заявила, что фермеры в последние годы борются с превышением средних температур и недостаточным количеством осадков. "Правительство решило, что действительно критерии таковы, что мы можем объявить о том, что речь идет о неблагоприятных погодных условиях", – сказала Сиккут.
Она отметила, как передает Rus.ERR, что особое положение не означает введения мер поддержки, но позволит предпринимателям, например, легче справляться с обязательствами, взятыми перед Департаментом сельскохозяйственных регистров и информации, или договорами страхования, в которых говорится о форс-мажорных обстоятельствах в плохих погодных условиях. Вместе с этим производители органической сельхозпродукции смогут использовать обычные корма.