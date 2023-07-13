В сельском хозяйстве официально объявлено особое положение

Сельскохозяйственные организации Эстонии в среду направили в правительство обращение с просьбой о введении чрезвычайного положения в аграрном секторе. Они заявили, что весенние заморозки и засуха поставили под угрозу урожай этого года. Дожди, прошедшие в последние несколько недель, не смогли улучшить ситуацию.

С предложением ввести чрезвычайное положение в четверг выступил министр по делам регионов Мадис Каллас. Министр здоровья Рийна Сиккут заявила, что фермеры в последние годы борются с превышением средних температур и недостаточным количеством осадков. "Правительство решило, что действительно критерии таковы, что мы можем объявить о том, что речь идет о неблагоприятных погодных условиях", – сказала Сиккут.