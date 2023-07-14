Маленький велосипедист в Йыхви попал в ДТП

Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 июля около восьми часов вечера в Йыхви на Кесквяльяк, 4а. Там, как сообщает полиция, 10-летний мальчик, управлявший велосипедом, был недостаточно внимателен и осторожен, не сбавил скорость при пересечении пешеходного перехода, не убедился, что это безопасно, и в итоге столкнулся с автомобилем "Honda CR-V". Машиной управлял 61-летний мужчина.