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Маленький велосипедист в Йыхви попал в ДТП

Северное побережье
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Дети на велосипедах. Фото иллюстративное.
Дети на велосипедах. Фото иллюстративное. Фото: Küllike Rooväli

В центре Йыхви юный велосипедист не был достаточно внимателен на дороге, в результате чего случился опасный дорожный инцидент.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 июля около восьми часов вечера в Йыхви на Кесквяльяк, 4а. Там, как сообщает полиция, 10-летний мальчик, управлявший велосипедом, был недостаточно внимателен и осторожен, не сбавил скорость при пересечении пешеходного перехода, не убедился, что это безопасно, и в итоге столкнулся с автомобилем "Honda CR-V". Машиной управлял 61-летний мужчина.

Маленького велосипедиста доставили в больницу, сообщила полиция.

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