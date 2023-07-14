Нарвские гимназисты завоевали бронзовые медали на международной олимпиаде по математике

Они показали лучший результат в эстонской команде, набрав каждый по 24 очка, от серебряной медали их отделило всего одно очко. Третьим эстонцем, удостоившимся бронзовой медали был Кристьян-Эрик Каху, окончивший этим летом гимназию Хуго Треффнера, он получил 21 очко.

В состязании приняли участие 618 учащихся из 112 стран мира. Сборная Эстонии заняла 47-е место, что является вторым результатом за последние 17 лет. Эстония опередила как другие страны Балтии, так и все страны Северной Европы. Среди стран победил Китай.

В первой и самой простой задаче олимпиады нужно было найти все такие составные числа, при расположении которых по величине делителей получается так, что каждый делитель делит сумму двух следующих делителей. Далее соревнование усложнялось для учащихся и завершилось головоломным шестым заданием, где им предстояло изучить равносторонний треугольник. Только шесть участников нашли правильное решение без потери очков.