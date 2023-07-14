СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Драки в Нарве и Сомпа

В среду в многоквартирном доме на улице Пяхклимяэ в Нарве мужчина побил 33-летнюю женщину.
В четверг в Сомпа 34-летний мужчина в ходе ссоры ударил 20-летнего молодого человека. Полиция задержала драчуна и возбудила уголовное дело.
От магазина угнали велосипед
В среду от магазина на улице Мыйза в Нарве украли велосипед "Trek" стоимостью 700 евро.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.