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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Драки в Нарве и Сомпа

12-13 июля 2023 г.
Северное побережье
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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks

В среду в многоквартирном доме на улице Пяхклимяэ в Нарве мужчина побил 33-летнюю женщину.

В четверг в Сомпа 34-летний мужчина в ходе ссоры ударил 20-летнего молодого человека. Полиция задержала драчуна и возбудила уголовное дело.

От магазина угнали велосипед

В среду от магазина на улице Мыйза в Нарве украли велосипед "Trek" стоимостью 700 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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