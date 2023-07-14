СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Драки в Нарве и Сомпа

В четверг в Сомпа 34-летний мужчина в ходе ссоры ударил 20-летнего молодого человека. Полиция задержала драчуна и возбудила уголовное дело.

От магазина угнали велосипед

В среду от магазина на улице Мыйза в Нарве украли велосипед "Trek" стоимостью 700 евро.