ОПРОС ⟩ Кого вы хотели бы видеть представителем государства в Ида-Вирумаа?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Ангелика СООМЕТС, педагог: - Если говорить о личностях, сказала бы, что очень хороший кандидат на эту должность Эдуард Одинец. Это открытый человек, соцдемократ, мы видим его старания и он знает проблемы, что нужно и можно делать в нашем регионе. У него достаточно образования и есть опыт управленческой деятельности.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Андрес ЫЙСПУУ, сантехник: - Думаю, что подошла бы Катри Райк, нынешний мэр Нарвы. Адекватный чиновник, видно, что она серьезно занимается делами в Нарве, старается ответить и объяснить все, если не знает - всегда узнает. Хорошо и то, что у нее немного сохранился и взгляд со стороны на наш регион.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Виктор ПЕТРОВ, пенсионер: - Тауно Выхмар, который когда-то возглавлял Йыхвискую волость, а сейчас руководит Алутагузе. Хотелось бы, чтобы регион больше развивался, дороги многие очень плохие, особенно внутриквартальные. Думаю, что Тауно хороший хозяин и справился бы с задачами.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Любовь ДУЛИНА, пенсионер: - Не могу назвать чье-то имя, потому что мало знаю личности. Но если говорить гипотетически, то им должен быть человек, понимающий нужды людей. Не обязательно местный, но лучше, если он был бы связан с Ида-Вирумаа - понятнее будут наши проблемы. Чиновники должны быть ближе к тем, для кого работают - часто ездят на машине и не видят, что творится вокруг.