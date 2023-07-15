Март Рауба: В защиту хорошего праздника. По следам "Голоса гор" этого года

В общем, вероятно, нет никакого способа изменить убеждения милого гражданина, завершившего праздник. Я почти уверен, что его выходные не стали ни лучше, ни спокойнее от этих жалоб. В худшем случае он мог почувствовать небольшое удовлетворение и попытаться насладиться покоем, за который боролся. А именно тревогу, потому что ведь он прекрасно знал, что сотни людей, чей праздник он закончил, никуда не уйдут вечером первого дня. Если указывать на кого-то напрямую, то это местное самоуправление, у которого могло хватить сил, чтобы защитить организатора, с которым был заключен договор. Если из-за одного случайного нытика можно закрыть целый фестиваль, значит, что-то не так.

И в заключение. Составление длинных предложений и выстраивание аргументов на такую тему - занятие ужасно неблагодарное. В 1986 году "Beastie Boys" высказались одной фразой (см. выше). Тем, кто согласен, не нужны длинные предложения, чтобы понять самоочевидное. Тем, кому приносит раздражение, когда добрые люди веселятся до рассвета, все равно никогда этого не понять - и это не облегчит им жизнь.

Само собой разумеется, что новаторская молодежь устраивала свои вечеринки в разных местах: в кемпингах фестивальной зоны, на автостоянке и в палатке. Если в первый день их не удалось хорошо согласовать, то на второй день после выдергивания шнура... И все равно у всех было хорошее настроение. Жаль только, что, может быть (а может, и нет), организаторам одного из лучших альтернативных фестивалей Эстонии придется на новый год снова сменить место проведения, и регион лишится прекрасного мероприятия. Потому что одному человеку это не нравится…