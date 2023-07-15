Март Рауба: В защиту хорошего праздника. По следам "Голоса гор" этого года

"You gotta fight for your right to party" - однажды пели/кричали "Beastie Boys". Так нью-йоркские хип-хоперы напомнили слушателям, что они должны бороться за свое право на праздник. Фестиваль "Голос гор" ("Mägede hääl") открылся в этом году, пожалуй, лучшей программой за последние годы, но закончился слишком рано.
Я знаю, что значение термина "culture wars" в наши дни гораздо шире, но наиболее частые сражения этих "войн", кажется, попадают именно в ту категорию, о которой я сейчас говорю. Другими словами: что делать в ситуации, когда одной стороне просто не нравится то, что другая сторона хочет устроить праздник?
"Голос гор", состоявшийся в прошлые выходные на пляже Каукси у Чудского озера, проходил в этом месте уже в третий раз. Название фестиваля связано с первыми годами его проведения на территории шахты-музея Кохтла-Нымме. Его организуют деятели местной альтернативной группы, которые за годы работы создали сильный бренд. "Голос гор" - не такое уж маленькое мероприятие, чтобы посетители боялись организационных неудобств. Он также не настолько велик, чтобы привлекать полчища "бабочек". Им там просто было бы не до веселья, музыка там может быть оглушающая. Но есть и такие вещи, которые надо по-настоящему слушать, чтобы получить от них удовольствие. Короче говоря, на этом празднике нет чудовищ, которые ради забавы швыряли бы из окна машины пустую пачку сигарет. Там все живы и здоровы. Туда идут мыслящие люди.
Программа фестиваля в очередной раз была чрезвычайно сильной и удивляла на каждом шагу. К сожалению, самый большой сюрприз случился в первую ночь фестиваля, с пятницы на субботу, когда выяснилось, что на этот раз праздник не может продлиться до утра. Этот приказ вступил в силу именно в тот момент, когда печальная весть о нем дошла до народа. В подтверждение этому перед пляжной сценой также занял место охранник, которого даже стало немного жаль. Ему пришлось объяснять ситуацию участникам тусовки, и он делал это неуклюже, основываясь на том, что знал. Фестиваль ему тоже был явно по душе. На каком-нибудь другом празднике, чтобы эффективно донести такую весть, пришлось бы явиться большему количеству представителей власти, и, скорее всего, все прошло бы не так гладко.
Сказано было, что праздник остановил сосед, которому не понравилась громкая музыка. Он позвонил и пожаловался в волостное управление. Там восприняли эту информацию и пошли по пути более легкого сопротивления, воспользовавшись правом вето в отношении организаторов. То же самое произошло и во вторую ночь фестиваля. Этим праздник не урезали только для тех посетителей фестиваля, которые хотели танцевать в свете первых лучей солнца. Это также сократило прибыль тех предпринимателей, которые смешивали коктейли и разливали пиво. Потому что если нет музыки, праздник кончается. Увы, это так просто.
Ужасно упрощенное представление состоит в том, что на фестиваль ходят смотреть только определенные живые выступления. Это, конечно, тоже, но независимо от того, какое это мероприятие, каждый посетитель фестиваля хочет получить удовольствие, увидеть друзей и поделиться с ними впечатлениями.
Я не хочу ругать здесь организаторов, которые прекрасно знают, чего хочет их аудитория. Это решение им не понравилось, и мне жаль, что их так загнали в угол. Хотя, конечно, можно было сделать так, чтобы дело не стало неожиданностью и на второй день.
"Жаль только, что, возможно (а может, и нет), организаторам одного из лучших альтернативных фестивалей в Эстонии в новом году придется снова сменить место проведения и регион лишится прекрасного мероприятия. Потому что одному человеку это не нравится…"
Март Рауба, журналист "Virumaa Teataja"
В общем, вероятно, нет никакого способа изменить убеждения милого гражданина, завершившего праздник. Я почти уверен, что его выходные не стали ни лучше, ни спокойнее от этих жалоб. В худшем случае он мог почувствовать небольшое удовлетворение и попытаться насладиться покоем, за который боролся. А именно тревогу, потому что ведь он прекрасно знал, что сотни людей, чей праздник он закончил, никуда не уйдут вечером первого дня. Если указывать на кого-то напрямую, то это местное самоуправление, у которого могло хватить сил, чтобы защитить организатора, с которым был заключен договор. Если из-за одного случайного нытика можно закрыть целый фестиваль, значит, что-то не так.
И в заключение. Составление длинных предложений и выстраивание аргументов на такую тему - занятие ужасно неблагодарное. В 1986 году "Beastie Boys" высказались одной фразой (см. выше). Тем, кто согласен, не нужны длинные предложения, чтобы понять самоочевидное. Тем, кому приносит раздражение, когда добрые люди веселятся до рассвета, все равно никогда этого не понять - и это не облегчит им жизнь.
Само собой разумеется, что новаторская молодежь устраивала свои вечеринки в разных местах: в кемпингах фестивальной зоны, на автостоянке и в палатке. Если в первый день их не удалось хорошо согласовать, то на второй день после выдергивания шнура... И все равно у всех было хорошее настроение. Жаль только, что, может быть (а может, и нет), организаторам одного из лучших альтернативных фестивалей Эстонии придется на новый год снова сменить место проведения, и регион лишится прекрасного мероприятия. Потому что одному человеку это не нравится…
Уважаемая волость Алутагузе и этот любезный гражданин, у которого есть дома телефон! Может быть, вам стоит хотя бы раз в год провести единственный в своем роде праздник в своем дворе? Уверяю, что это не так уж сложно.