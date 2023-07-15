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Правительство затормозило назначение представителя в Ида-Вирумаа

Эрик Гамзеев
, журналист
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По словам Мадиса Калласа, коалиционные партии еще не смогли в достаточной мере обсудить вопрос представителя в Ида-Вирумаа.
По словам Мадиса Калласа, коалиционные партии еще не смогли в достаточной мере обсудить вопрос представителя в Ида-Вирумаа. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Хотя министр по делам регионов Мадис Каллас хотел, чтобы правительство решило в этот четверг, кто будет представителем правительства в Ида-Вирумаа и каковы будут его обязанности, этот вопрос не вошел в повестку дня заседания правительства.

Мадис Каллас сообщил в пятницу, что по состоянию на сегодняшний день обсуждение вопроса представителя в Ида-Вирумаа в правительстве отложено до начала августа. "Партнеры по коалиции не смогли в достаточной мере обсудить этот вопрос внутри своих партий, и им еще нужно время для этого. Поскольку это важный вопрос для правительства, я их хорошо понимаю и не тороплю", - сказал он.

Кандидат должен подходить трем партиям

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