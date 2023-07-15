ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Пиппи Лотта Энок

Девушка из Йыхви Пиппи Лотта Энок привлекла в этот четверг и пятницу внимание большого количества людей из ее родного края, а также любителей легкой атлетики со всей Эстонии, наблюдавших ее борьбу за медаль в семиборье на чемпионате Европы среди юниоров в Финляндии.
Она еще раз показала, что, несмотря на свою молодость, является опытным и зрелым многоборцем, умеющим сохранять хладнокровие и выжимать максимум в сложных ситуациях. Вместе с тем в случае успеха она выражает свои эмоции искренне и без наигранности. Примерно как олимпийский чемпион по десятиборью Эрки Ноол, который много лет назад в качестве народного депутата пришел в йыхвискую школу рассказать о том, что здесь нужен настоящий стадион. Пиппи Лотта как раз тогда приступила к занятиям легкой атлетикой под руководством Ханно Колла на ветхом и неровном школьном стадионе, покрытом резиновой плиткой.
Пиппи Лотта Энок входила в число лучших в мире систематической последовательностью. По словам Ханно Колла, Энок двигало вперед ее честолюбие, заставляющее много работать, терпеть трудности и страдания. После переезда в Америку на учебу и тренировки поначалу случались неудачи, но сейчас она адаптировалась к новым условиям и в этом году порадовала своими результатами всех любителей легкой атлетики.