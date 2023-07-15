ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Пиппи Лотта Энок

Она еще раз показала, что, несмотря на свою молодость, является опытным и зрелым многоборцем, умеющим сохранять хладнокровие и выжимать максимум в сложных ситуациях. Вместе с тем в случае успеха она выражает свои эмоции искренне и без наигранности. Примерно как олимпийский чемпион по десятиборью Эрки Ноол, который много лет назад в качестве народного депутата пришел в йыхвискую школу рассказать о том, что здесь нужен настоящий стадион. Пиппи Лотта как раз тогда приступила к занятиям легкой атлетикой под руководством Ханно Колла на ветхом и неровном школьном стадионе, покрытом резиновой плиткой.