ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Кохтла-Ярве в поиске светлых времен

Звучит как лозунг, однако это не пустой звук, если прислушаться к неподдельной искренности Вирве Линдер, энергичной, жизнерадостной и оптимистичной главы города, провозглашающей это при каждом удобном случае.

За короткое время своего пребывания на посту мэра Линдер сумела привлечь к Кохтла-Ярве положительное внимание во всей Эстонии и попыталась вселить надежду в возможность перемен среди горожан. Нестандартный подход к управлению городом, согласно оценкам, распространяющимся в соцсетях, завоевал пламенных сторонников, вызвал и недоверие.

Новым и интересным является и то, как отмечают день рождения города. Если в бюджете много денег, то нанять известных артистов и устроить праздник - это не особое искусство. Но в кошельке, доставшемся городскому управлению Линдер с прежних времен, полно дыр, в которые тянутся руки кредиторов, которые забирают все, что в кошелек попало. В то время, когда городские власти сокращают работников и урезают расходы, дорогостоящие празднества похожи на пир во время чумы. Однако сделать праздник можно и по-другому, очень хорошо, с ограниченным бюджетом, но увлекательно, как показала эта неделя.