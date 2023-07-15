ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Кохтла-Ярве в поиске светлых времен

Одной из основных идей, прозвучавших в ходе празднования Дней города Кохтла-Ярве, стало то, что Кохтла-Ярве ждут более светлые времена.
Звучит как лозунг, однако это не пустой звук, если прислушаться к неподдельной искренности Вирве Линдер, энергичной, жизнерадостной и оптимистичной главы города, провозглашающей это при каждом удобном случае.
За короткое время своего пребывания на посту мэра Линдер сумела привлечь к Кохтла-Ярве положительное внимание во всей Эстонии и попыталась вселить надежду в возможность перемен среди горожан. Нестандартный подход к управлению городом, согласно оценкам, распространяющимся в соцсетях, завоевал пламенных сторонников, вызвал и недоверие.
Новым и интересным является и то, как отмечают день рождения города. Если в бюджете много денег, то нанять известных артистов и устроить праздник - это не особое искусство. Но в кошельке, доставшемся городскому управлению Линдер с прежних времен, полно дыр, в которые тянутся руки кредиторов, которые забирают все, что в кошелек попало. В то время, когда городские власти сокращают работников и урезают расходы, дорогостоящие празднества похожи на пир во время чумы. Однако сделать праздник можно и по-другому, очень хорошо, с ограниченным бюджетом, но увлекательно, как показала эта неделя.
Оптимизм является необходимым условием любых изменений и нового развития. Это, безусловно, поможет городу Кохтла-Ярве обрести светлое будущее. Но и городское собрание, многие из членов которого привыкли отстаивать в основном интересы лишь своего учреждения, должно начать вносить больший вклад, чем это делалось раньше. Тогда, возможно, будет еще проще привлечь в развитие города предпринимателей и активных граждан и добиться желаемых результатов.