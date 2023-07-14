Новые квартирные дома в Нарве не строятся в том числе из-за войны в Украине

Руководитель "Vallikraavi Kinnisvara" Индрек Рентель сообщил "Деловым ведомостям", что строить и продавать новые квартиры в Нарве сейчас невозможно: "Строительство квартир в Йоаору было приостановлено в основном из-за неопределенности, вызванной войной между Россией и Украиной. Из-за нее интерес к покупке квартир упал, и получить кредит в банке для финансирования строительства практически невозможно. Судя по всему, в этом году мы с этим проектом дальше не продвинемся".