Новые квартирные дома в Нарве не строятся в том числе из-за войны в Украине

Частный бизнес хотел бы, но не может строить в Нарве новые квартирные дома, о чем пишут "Деловые ведомости". За три десятилетия в приграничном городе был с нуля построен только один небольшой квартирный дом, а еще в нескольких случаях строители завершали долгострои еще советского периода.
Пример нереализованного проекта - остающийся на бумаге жилой комплекс Йоаору непоадеку от берега реки Нарва, где ради строительства комплекса квартирных домов предприниматель купил и в 2016 году снес здание бывшей школы. Проект составило архитектурное бюро "Molumba", строить планировали компания "Rand ja Tuulberg" и бюро недвижимости "Vallikraavi Kinnisvara".
Руководитель "Vallikraavi Kinnisvara" Индрек Рентель сообщил "Деловым ведомостям", что строить и продавать новые квартиры в Нарве сейчас невозможно: "Строительство квартир в Йоаору было приостановлено в основном из-за неопределенности, вызванной войной между Россией и Украиной. Из-за нее интерес к покупке квартир упал, и получить кредит в банке для финансирования строительства практически невозможно. Судя по всему, в этом году мы с этим проектом дальше не продвинемся".
Нарвская строительная фирма "Eesti ESM" тоже хотела построить небольшой квартирный дом, но за два десятилетия стройка продвинулась не особо далеко. "Хотелось доказать, что можно в Нарве сделать дом с нуля, но, к сожалению, не удалось, не было нужных денег", - рассказал глава "Eesti ESM", местный предприниматель Радим Зейналов.
Подробнее читайте в публикации "Деловых ведомостей".