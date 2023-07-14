"Как растет наша еда": в Ида-Вирумаа гостей ждут 14 хуторов

Всеэстонский день открытых хуторов в этом году будет проходить подряд два дня - 15 и 16 июля, то есть более половины хуторов открыты уже с субботы. В Ида-Вирумаа приглашают в гости 14 хозяйств.
15 и 16 июля посетителей ждут около 350 хуторов в разных уголках Эстонии. Там, как всегда, можно увидеть животных, сельскохозяйственную технику, цветники, домашние рестораны, туристические хутора и многое другое.
В Ида-Вирумаа в эти выходные открывают свои двери 14 хуторов - от Нарва-Йыэсуу до Раннапунгерья. Большинство ждут посетителей как в субботу, так и в воскресенье, а некоторые - только один день.
Ознакомиться с хуторами и их программой можно на avatudtalud.ee.
Проводимые нынче Дни открытых хуторов - уже девятое по счету такое мероприятие, которое организуют Министерство регионального развития и сельского хозяйства и Центр знаний о сельской жизни.
"День открытых хуторов - это отличная возможность увидеть, как растет наша еда и что представляет собой современное хуторское хозяйство или сельхозпредприятие. Когда вы в последний раз видели козу или сидели за рулем комбайна? В День открытых хуторов отправляйтесь в деревню, и у вас появится такая возможность", - приглашают организаторы.