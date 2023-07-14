"Как растет наша еда": в Ида-Вирумаа гостей ждут 14 хуторов

15 и 16 июля посетителей ждут около 350 хуторов в разных уголках Эстонии. Там, как всегда, можно увидеть животных, сельскохозяйственную технику, цветники, домашние рестораны, туристические хутора и многое другое.

В Ида-Вирумаа в эти выходные открывают свои двери 14 хуторов - от Нарва-Йыэсуу до Раннапунгерья. Большинство ждут посетителей как в субботу, так и в воскресенье, а некоторые - только один день.

Ознакомиться с хуторами и их программой можно на avatudtalud.ee.

Проводимые нынче Дни открытых хуторов - уже девятое по счету такое мероприятие, которое организуют Министерство регионального развития и сельского хозяйства и Центр знаний о сельской жизни.