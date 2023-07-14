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Жара придет в воскресенье

Северное побережье
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Жара в Нарве.
Жара в Нарве. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Волна жары накроет Эстонию в предстоящее воскресенье, как передает ERR, ссылаясь на прогноз климатолога. Но это якобы еще не пик.

По словам климатолога Айна Каллиса, северный край доминирующего в последнее время над Южной Европой антициклона "Цербер" достигнет Эстонии в воскресенье.

"К счастью, сейчас с запада поступают области низкого давления, и над Финляндией еще область высокого давления, что немного сдерживает жару. В Эстонии может быть до +26..+28 градусов, но лишь на короткое время", - прогнозирует Каллис.

Хотя на этот раз жара в Эстонии не будет слишком сильной, Каллис отметил, что впереди еще половина июля и август - самое жаркое время.

Подробнее читайте на портале Rus.ERR.

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