Жара придет в воскресенье

По словам климатолога Айна Каллиса, северный край доминирующего в последнее время над Южной Европой антициклона "Цербер" достигнет Эстонии в воскресенье.

"К счастью, сейчас с запада поступают области низкого давления, и над Финляндией еще область высокого давления, что немного сдерживает жару. В Эстонии может быть до +26..+28 градусов, но лишь на короткое время", - прогнозирует Каллис.

Хотя на этот раз жара в Эстонии не будет слишком сильной, Каллис отметил, что впереди еще половина июля и август - самое жаркое время.