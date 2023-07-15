На защиту Айво Петерсона его соратники собирают деньги

После того, как Айво Петерсон был 11 марта взят под стражу, срок его ареста уже продлевался, напоминает Rus.Postimees . Так, 9 мая прокуратура продлила срок содержания под стражей на два месяца, а теперь суд продлил еще на два месяца.

Представитель партии Koos/"Вместе" Юлия Смоли сообщает в соцсетях, что по окончанию этого срока дело должно пойти в суд. По ее словам, досудебный процесс стоит шесть тысяч евро и еще как минимум пятнадцать тысяч нужно будет на судебный процесс. Всего, таким образом, нужно не менее 21 тысячи евро, ведь процесс может оказаться длительным и сумма может вырасти.

Это, по словам Смоли, очень большие деньги для партии, поэтому она просит сторонников помочь.

Айво Петерсон, один из лидеров движения Koos/"Вместе", был задержан 11 марта вместе с Дмитрием Роотси и Андреем Андроновым по подозрению в создании связи против Эстонской Республики. Сейчас он содержится под стражей в Таллиннской тюрьме.

Статья 235-я Пенитенциарного кодекса ЭР предполагает до шести лет тюрьмы за создание или поддержание отношений с иностранным государством, иностранной организацией или лицом, действующим по заданию иностранного государства, с целью совершения преступления.

На минувших выборах в Рийгикогу Петерсон баллотировался в списке ОЛПЭ в Ида-Вирумаа и собрал 3968 голосов. Этого, однако, не хватило, чтобы попасть в парламент.

Во время избирательной кампании перед выборами Петерсон посещал Россию и самопровозглашенное сепаратистское формирование "ДНР" на востоке Украины, поддерживаемое Россией.