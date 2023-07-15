Нехватку российских туристов в Ида-Вирумаа попытаются восполнить латвийскими

Ориентированная на Латвию туристическая инфокампания про Ида-Вирумаа официально стартует 17 июля. С этого лета Латвия выбрана вторым приоритетным зарубежным рынком. Первым зарубежным традиционно стала Финляндия, когда российский туризм сошел на нет за последние пять лет.

Как отмечают с сожалением в Ида-Вируском туристическом кластере, северо-восток Эстонии мало знаком жителям Латвии. В 2019 году только 5 процентов туристов в Ида-Вирумаа были гостями оттуда, и они бывали, в основном, в Нарве, шахтном музее и на природных объектах.

Считается, что латыши - любители природы, так что Ида-Вирумаа рассчитывает предложить им много интересного и красивого. Плюс, индустриальные ландшафты считаются у латышей экзотикой, так что терриконы, карьеры, шахты - все это тоже козыри северо-восточного региона.

Инфокампания в Латвии запланирована поначалу дигитальной: будут распространяться рассказы, фотографии и видеоролики об интересных местах Ида-Вирумаа и о туризме.