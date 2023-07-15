ERR: Субсидия на покупку электромобилей не повышает спрос на них

Государство субсидирует покупку нового электромобиля в размере до 4000 евро, если стоимость машины не превышает 60000 евро без налога с оборота. Последний раз государство финансировало покупку электромобилей четыре года назад: тогда субсидии разлетались за один день. Сейчас, однако, субсидий хватило бы еще более чем на 1000 покупателей.

Около 6% автомобилей в Эстонии - электрические. По мнению автомобильного журналиста Тыну Ояла, одной из причин, по которой люди не обращаются за субсидиями, является то, что деньги можно получить только на покупку нового электромобиля. "Если учесть, что половина продаваемых в Эстонии автомобилей - это подержанные автомобили, то субсидии касаются лишь небольшой группы людей. Продажа новых автомобилей у нас не так распространена", - сказал Ояла.