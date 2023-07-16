Агентство окружающей среды распространило предупреждение о скором изменении погоды по всей стране.
ВНИМАНИЕ! ⟩ Объявлено грозовое предупреждение первого уровня
До Ида-Вирумаа непогода доберется к ночи
Грозы и обильные осадки придут на запад Эстонии в воскресенье после обеда. К ночи они достигнут и восточных регионов.
"Грозы и местами интенсивные дожди могут сопровождаться градом и сильными порывами ветра", - говорится в распространенном предупреждении о непогоде.
Конкретно в Ида-Вирумаа в течение ночи прогнозируется гроза, сопровождаемая местами обильным дождем. Возможны также град и сильные порывы ветра.
О текущей погодной обстановке и о предупреждениях рекомендуется следить на соответствующем веб-сайте Агентства окружающей среды.