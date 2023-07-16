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ВНИМАНИЕ! ⟩ Объявлено грозовое предупреждение первого уровня

До Ида-Вирумаа непогода доберется к ночи
Северное побережье
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Гроза.
Гроза. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Агентство окружающей среды распространило предупреждение о скором изменении погоды по всей стране.

Грозы и обильные осадки придут на запад Эстонии в воскресенье после обеда. К ночи они достигнут и восточных регионов.

"Грозы и местами интенсивные дожди могут сопровождаться градом и сильными порывами ветра", - говорится в распространенном предупреждении о непогоде.

Конкретно в Ида-Вирумаа в течение ночи прогнозируется гроза, сопровождаемая местами обильным дождем. Возможны также град и сильные порывы ветра.

О текущей погодной обстановке и о предупреждениях рекомендуется следить на соответствующем веб-сайте Агентства окружающей среды.

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