ВНИМАНИЕ! ⟩ Объявлено грозовое предупреждение первого уровня

Грозы и обильные осадки придут на запад Эстонии в воскресенье после обеда. К ночи они достигнут и восточных регионов.

"Грозы и местами интенсивные дожди могут сопровождаться градом и сильными порывами ветра", - говорится в распространенном предупреждении о непогоде.

Конкретно в Ида-Вирумаа в течение ночи прогнозируется гроза, сопровождаемая местами обильным дождем. Возможны также град и сильные порывы ветра.