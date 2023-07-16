Добычей мошенников за полгода стало более трех миллионов евро

- Когда вы начинаете заниматься инвестированием, следует быть очень внимательным, потому что существует огромное множество различных схем, которые могут на первый взгляд показаться прибыльными, сулящими наступление быстрой денежной свободы, но на поверку оказываются обыкновенным мошенничеством. Прежде чем приступить к инвестированию проверьте через интернет эти предприятия, а если кто-то советует вам своего знакомого инвестиционного консультанта, то можете быть уверенным наверняка, что вы имеете дело с мошеннической схемой, - рассказал Миленин.

Самое распространенное банковское мошенничество - это телефонный звонок, где человеку звонят якобы представители серьезного учреждения или предприятия. Такие мошенники представляются полицейскими, банкирами, курьерами и работниками телекоммуникационных предприятий. Но у всех них одна цель - заполучить у людей их ПИН-коды, чтобы получить доступ к банковскому счету человека, которому они звонят.

Значительный рост банковского мошенничества наблюдался и в области почтовых отправлений, где 139 человек пострадало от рук мошенников, которым досталось 81 тысяча евро. За прошедший год насчитали в общей сложности 79 потерпевших с общей суммой ущерба в 53 тысячи евро.

- Бывало разное, но в основном это были случаи, когда человеку присылали от имени какой-нибудь курьерской службы сообщение, в котором говорилось о том, что с отправкой посылки возникли проблемы. В сообщении имелась ссылка, пройдя по которой открывался веб-сайт, где получателю сообщения предлагалось внести свои данные, связанные с банковским счетом. В действительности же это был фиктивный сайт, а отправителями сообщений являлись мошенники. Также возрастает количество случаев мошенничества на торговых платформах, через который преступники ищут свою жертву и отправляют ей ссылку фиктивного курьера, перейдя по которой опять же открывается страница, где вас просят передать дополнительные личные данные, связанные с банковским счетом, - рассказал полицейский.