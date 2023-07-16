Зубное лечение за счет Кассы здоровья могут получить и некоторые взрослые

Касса здоровья оплачивает стоматологическое лечение для детей до 19 лет, а в некоторых случаях - и для взрослых. Для взрослых покрываются все расходы на лечение зубов, если семейный врач или врач-специалист определил, что у человека есть пожизненное право на стоматологическое лечение. Рассмотрим подробно, при каких условиях, как и кому можно назначить лечение зубов за счет Кассы здоровья.
"Врачи и пациенты часто не знают о возможности компенсации лечения зубов у взрослых. Из-за этого люди затягивают с началом лечения заболеваний полости рта и зубов и возникают осложнения с тяжелыми последствиями. Своевременное начало лечения особенно важно для тех пациентов, у которых отсутствие инфекции в полости рта важно с точки зрения лечения общего заболевания", - рассказала стоматолог и руководитель стоматологической услуги Кассы здоровья Марьо Синиярв.
Кому и на каком основании можно назначать право на пожизненное лечение зубов?
Право на лечение зубов за счет Кассы здоровья предоставляется пациенту его семейным врачом или врачом-специалистом, этим не занимается зубной врач. Касса здоровья установила определенные условия для получения такого права, которым должно соответствовать состояние здоровья пациента.
Люди, которые не могут самостоятельно или с помощью посторонней помощи следить за гигиеной полости рта, могут получить оплачиваемую Кассой здоровья стоматологическую помощь согласно решению семейного врача или врача-специалиста. К этой группе относятся, например, люди с глубокой умственной отсталостью, слабоумием, деменцией, расстройством аутистического спектра или другими психическими отклонениями. А также парализованные люди, люди без рук или имеющие заболевания, сопровождающиеся двигательными нарушениями рук (например, синдром Паркинсона, тяжелая хорея). Кроме того, за счет Кассы здоровья могут лечить зубы и люди с определенными онкологическими и гематологическими состояниями.
Критерии получения стоматологического лечения, оплачиваемого Кассой здоровья
- умственная отсталость (глубокая умственная отсталость)
- расстройство аутистического спектра
- деменция
- другие психические расстройства (например, такие, как тяжелый психоз).
- паралитические состояния, поражающие обе верхние конечности из-за заболеваний центральной нервной системы и нарушений нервно-мышечной передачи.
- нарушения двигательного аппарата - такие как паркинсонический синдром, генерализированная дистония, тяжелая форма болезни Хантингтона (хореи).
- врожденные или приобретенные физические особенности
- некоторые онкологические состояния
- определенные гематологические состояния.
- Более подробные критерии можно найти на интернет-сайте Кассы здоровья.
Кроме того, Касса здоровья оплачивает ортодонтическое лечение взрослого в случае расщелины губы и неба, других врожденных аномалий челюстно-лицевой системы и редких заболеваний, если невозможно спланировать хирургическое лечение до наступления 19 лет у пациента, а также согласно решению врача, требуется отложить ортодонтическое лечение до окончания развития челюстно-лицевой системы.
Таким образом, если семейный врач пациента или врач-специалист считает необходимым предоставить человеку право на пожизненную стоматологическую помощь на основании этих критериев, врач вводит в открытой дигитальной медицинской карте пациента соответствующий статистический код пожизненной стоматологической помощи (9072) в счет за лечение, направляемом в Кассу здоровья. На основании этого Касса здоровья в будущем будет оплачивать человеку лечение зубов.
"Чем быстрее лечащий врач пациента направляет счет за лечение с данным статистическим кодом в Кассу здоровья, тем быстрее пациент получает право на лечение зубов за счет государства. Пациент может проверить, есть ли у него право на бесплатную стоматологическую помощь на государственном портале www.eesti.ee самостоятельно или с помощью близкого человека. Если он увидит, что на государственном портале подтверждено его право на бесплатное лечение зубов, то человек может обратиться к своему стоматологу и узнать, есть ли в выбранном медицинском учреждении договор с Кассой здоровья. Если это так, он сможет записаться на прием к зубному врачу", - описала процесс доктор Синиярв.
Пациентов, которые не могут лечиться в обычном стоматологическом кабинете, следует направлять на стационарное стоматологическое лечение в стоматологическую клинику Клиники Тартуского Университета или в стоматологическую клинику Ляэне-Таллиннской Центральной больницы.
О чем следует помнить пациенту перед записью на прием?
Чтобы пациент имел право на пожизненную стоматологическую помощь, в инфосистеме зубного врача должна возникнуть необходимая запись. Из-за обмена данными между разными информационными системами это иногда может занять до двух месяцев, но в большинстве случаев осуществляется сразу после передачи лечебного счета от семейного врача или врача-специалиста.
Если запись о пожизненном праве пациента на стоматологическую помощь видна в инфосистеме здравоохранения и в дигитальной медицинской карте, пациент может связаться со своим зубным врачом и узнать, есть ли у выбранного им медицинского учреждения необходимый договор с Кассой здоровья на предоставление услуги и, если это так, можно записаться на прием.
Независимо от возникновения права, у человека остается возможность на получение неотложной помощи при неотложных стоматологических заболеваниях.
Все взрослые имеют право на бесплатную неотложную стоматологическую помощь, независимо от того, есть ли у них медицинская страховка или нет. Бесплатная неотложная стоматологическая помощь предоставляется в том случае, когда отсрочка или непредставление помощи может привести к смерти или необратимому вреду здоровья нуждающегося в помощи человека. Неотложная помощь оказывается в экстренном порядке при заболеваниях, требующих удаления зуба или вскрытия абсцесса. Поэтому, если врач-специалист или семейный врач установит, что пациент не имеет права на бесплатное пожизненное стоматологическое лечение, но в полости рта имеются очаги воспаления, которые значительно ухудшают общее состояние здоровья пациента, для их лечения может использоваться вариант неотложного лечения зубов. Чтобы спланировать наилучший путь лечения пациента, необходимо хорошее сотрудничество между семейным врачом/врачом-специалистом и зубным врачом.
При записи на прием к зубному врачу необходимо учитывать несколько факторов. Звонящий должен быть готов поделиться информацией о состоянии пациента. Например, зубной врач должен быть проинформирован о том, может ли человек, нуждающийся в лечении зубов, сидеть в стоматологическом кресле, самостоятельно открывать рот и может ли он установить контакт с врачом. Следует также уточнить, когда именно человек последний раз посещал стоматолога и каким был его предыдущий опыт.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
- Касса здоровья оплачивает стоматологическое лечение детей в возрасте до 19 лет и лиц, имеющих пожизненное право на лечение зубов (код 9072).
- Лечение зубов за счет Кассы здоровья можно получить только у тех оказателей услуг, которые заключили с Кассой здоровья договор о финансировании лечения.
- Всех договорных партнеров Кассы здоровья по стоматологии можно найти на сайте www.tervisekassa.ee/tervisekassa-lepingupartnerid/hambarstid (должна быть выбрана специальность "puudega inimeste hambaravi").
- У некоторых пациентов проведение лечения зубов невозможно без общей анестезии. Всех оказателей стоматологических услуг, оказываемых под наркозом, также можно найти в интерактивной карте сайта Кассы здоровья (должна быть выбрана специальность "narkoosis hambaravi").