Эстония потратит на боеприпасы более миллиарда евро за несколько лет

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур утвердил план развития с 2024 по 2027 год, согласно которому Министерство обороны в ближайшие четыре года закупит боеприпасов на сумму более 1,2 миллиарда евро. Об этом пишет новостной портал Rus.ERR.
Согласно плану, для развития ПВО будет закуплен ракетный комплекс средней дальности, будут приобретены боеприпасы для воздушного нападения, начнется механизация маневренных подразделений и продолжится увеличение запасов боеприпасов, начатое правительством в 2022 году. План также предусматривает развитие Центра медицины катастроф, передает ERR.
"Полномасштабная война России против Украины наглядно показывает, в какие возможности нам нужно инвестировать, - сказал Певкур. - Сделать это позволяет повышение расходов на гособорону до 3% ВВП. Приоритетом развития является создание необходимых возможностей как можно скорее".
В планах развития важное место занимает и поддержка молодежных организаций Кайтселийта: в течение четырех лет им будет выделено в общей сложности более 7,3 млн евро. В ближайшие годы значительно увеличится и финансирование Кайтселийта.
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