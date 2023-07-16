Начинается июльский призыв в армию

Департамент оборонных ресурсов призывает 17-19 июля в Силы обороны свыше 2200 призывников. В их числе 36 женщин и 11 молодых людей из других стран.

В этом году на срочную службу в компании с друзьями или целым классом идут свыше 600 призывников. Rus.Postimees напоминает, что возможность пойти в армию в компании друзей впервые была предложена призывникам в июльском призыве прошлого года. Участвующие в проекте компании друзей получают право выбрать подходящее им время и место службы, а также вместе пройти базовый курс молодого солдата.