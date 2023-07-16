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Начинается июльский призыв в армию

Северное побережье
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Проводы призывников. Фото иллюстративное.
Проводы призывников. Фото иллюстративное. Фото: Madis Veltman

В понедельник, 17 июля, начинается очередной призыв в Силы обороны, напоминает Rus.Postimees.

Департамент оборонных ресурсов призывает 17-19 июля в Силы обороны свыше 2200 призывников. В их числе 36 женщин и 11 молодых людей из других стран.

В этом году на срочную службу в компании с друзьями или целым классом идут свыше 600 призывников. Rus.Postimees напоминает, что возможность пойти в армию в компании друзей впервые была предложена призывникам в июльском призыве прошлого года. Участвующие в проекте компании друзей получают право выбрать подходящее им время и место службы, а также вместе пройти базовый курс молодого солдата.

Служба по июльскому призыву длится 11 месяцев, в ее рамках обучают будущих водителей и специалистов. Служба начинается в 1-й пехотной бригаде дивизии, 2-й пехотной бригаде дивизии, батальоне тылового обеспечения дивизии, батальоне штаба и связи дивизии, артиллерийском дивизионе, командовании специальных операций, киберкомандовании, военно-морском флоте, военной полиции, и команде поддержки.

Подробнее - в публикации Rus.Postimees.

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