Начинается июльский призыв в армию

Департамент оборонных ресурсов призывает 17-19 июля в Силы обороны свыше 2200 призывников. В их числе 36 женщин и 11 молодых людей из других стран.
В этом году на срочную службу в компании с друзьями или целым классом идут свыше 600 призывников. Rus.Postimees напоминает, что возможность пойти в армию в компании друзей впервые была предложена призывникам в июльском призыве прошлого года. Участвующие в проекте компании друзей получают право выбрать подходящее им время и место службы, а также вместе пройти базовый курс молодого солдата.
Служба по июльскому призыву длится 11 месяцев, в ее рамках обучают будущих водителей и специалистов. Служба начинается в 1-й пехотной бригаде дивизии, 2-й пехотной бригаде дивизии, батальоне тылового обеспечения дивизии, батальоне штаба и связи дивизии, артиллерийском дивизионе, командовании специальных операций, киберкомандовании, военно-морском флоте, военной полиции, и команде поддержки.
Подробнее - в публикации Rus.Postimees.