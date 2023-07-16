Растет число происшествий на железнодорожных переходах и переездах

Чаще всего аварии с участием поездов происходят из-за невнимательности водителей автомобилей или пешеходов, объясняют эксперты. При этом, подобные происшествия случаются не на загруженных переездах, а в местах с небольшим трафиком. Дополнительные меры безопасности и правила очень часто игнорируются.

"Можно сказать, что 99 процентов ответственности на переходе, переезде железнодорожной полосы лежит на человеке. То есть, у человека есть возможность решать, я делаю этот шаг, торможу, еду или не еду, делаю шаг или не делаю шаг. У поезда такой возможности нет. Для поезда при скорости приблизительно в 90 км/ч понадобится для полной остановки от километра до двух", - рассказал ERR глава "Operation Lifesaver Estonia" Тамо Вахеметс.