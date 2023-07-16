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Шоссе рядом с Чудским озером перекроют на несколько дней

Северное побережье
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Прокладка трубы под дорогой. Иллюстративное фото.
Прокладка трубы под дорогой. Иллюстративное фото. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

На время ремонта подземных труб будет перекрыто шоссе между Каукси и Васкнарвой в деревне Карьямаа.

Ремонт труб в деревне Карьямаа продлится, согласно плану, с 17 по 21 июля. На эти пять дней будет перекрыт участок шоссе Каукси-Васкнарва на 17-18 километре.

Предупреждая об этом временном неудобстве для водителей, транспортный департамент сообщил, что движение машин будет направлено в объезд через шоссе Карьямаа-Ремнику.

Транспортный департамент также напоминает, что о дорожных условиях и ограничениях на дорогах Эстонии можно оперативно узнавать на сайте "Tark Tee".

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