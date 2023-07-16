Шоссе рядом с Чудским озером перекроют на несколько дней

Ремонт труб в деревне Карьямаа продлится, согласно плану, с 17 по 21 июля. На эти пять дней будет перекрыт участок шоссе Каукси-Васкнарва на 17-18 километре.

Предупреждая об этом временном неудобстве для водителей, транспортный департамент сообщил, что движение машин будет направлено в объезд через шоссе Карьямаа-Ремнику.