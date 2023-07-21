Бывшая кохтлаярвеска Ксения Сергеева пятнадцать лет назад, после окончания Тартуского университета, переехала в Киев и настолько влюбилась в этот город и страну, что остается там до сих пор, несмотря на то, что в Украине идет война, а жизнь в столице сильно изменилась. Что заставляет молодую женщину терпеть все сложности быта, что она думает и почему не хочет возвращаться на родину - об этом был наш разговор.
Ксения Сергеева: "Быть в эпицентре возрождения нации очень и очень интересно"
- Что привело тебя в Киев?
- Все банально, влюбилась и переехала к молодому человеку. Это было в 2008 году, после окончания Тартуского университета. С парнем мы потом разошлись, а вот с Киевом я расстаться не смогла: обожаю этот город и людей, которые в нем живут. На Украине значительно больше солнечных дней, чем в Эстонии, оказалось, это тоже для меня очень важно.
- Насколько легко тебе было найти работу в столице?
- Сначала было трудно. Рассчитывала, что попаду в посольство, куда подала заявку, но из-за кризиса, или каких-то других причин, не взяли. С 2008 по 2011 год сменила несколько мест работы. Было тяжело, но в то же время интересно. Предложение о работе в посольстве получила в 2011 году - позвонил тогдашний консул и пригласил, оказалось, мое заявление у них осталось.
Работала секретарем в консульском отделе с 2011 по 2017 год. Потом на время уехала в Таллинн. Во время коронавируса в 2020 году вновь взяли на год, пока секретарь была в декретном отпуске.
- Что помнишь о первом дне войны?
- Полномасштабное вторжение началось в День независимости Эстонии 24 февраля. Никогда его не забуду - была тогда под Киевом, проснулась от взрывов в пять утра. Следующая неделя прошла как в тумане или бреду, помню, что толком даже не ела. Мы съехались с друзьями, чтобы держаться вместе. Жили тогда все по компаниям, очень четко пришло осознание, кто есть твои комфортные люди и с кем хотелось быть рядом. Думаю, что после первых недель войны большинство пар сошлись или, наоборот, разошлись.
Мы бегали постоянно в сарай, надевая велосипедные шлемы на голову - сейчас представляю эту картину и смеюсь. Но тогда точно было не до смеха. Через неделю жизни под постоянными обстрелами мама уговорила меня переехать подальше, во Львов, где было относительно спокойно. Мне казалось, что я справляюсь и в Киеве, но весь накопленный стресс ощутила только выехав за пределы Киевской области. Проплакалась хорошенько, когда остановились на полпути к Львову на ночевку...
- Но ты скоро вернулась обратно. Как чувствуешь себя в Киеве сейчас?
- Чувствую себя сильной и спокойной. Когда объявляется тревога, сначала слежу за направлением ракет или шахедов в телеграмм-канале: если летят на Киев, иду и пережидаю опасность в своем театре-бомбоубежище, где сейчас работаю. Живу в минуте ходьбы от него. Там есть вода, туалет, интернет, мой каремат (походный коврик), спальник и даже вино! Однажды мне написала сестра из Таллинна, что с радостью тоже посидела бы какое-то время в таком подвале с вином, без работы и детей... Конечно, это шутка.
- Можно ли привыкнуть к налетам?
- Нет, лично я не привыкла. Разве что только к тому, что может так произойти, что тебе придется просидеть несколько часов в бомбоубежище. Но, как уже говорила, там есть все необходимое.
- Многие русскоязычные эстоноземельцы, кто смотрит российские телеканалы, до сих пор считают, что Россия поступила правильно, и верят, что украинцев надо спасать от произвола "бандеровцев". Что скажешь по этому поводу?
- То, что в нашем русскоязычном Ида-Вирумаа многие до сих пор поддерживают российскую сторону, для меня является большим горем. Что у этих людей в голове и как можно оправдывать эти решения? Не могу понять. Это как если к соседу вломился бы другой сосед, убил бы отца семейства, изнасиловал его жену и забрал ребенка в свою однокомнатную заплесневелую квартиру. Сказал бы потом себе в оправдание: у меня не было другого выхода, потому что они слушали громко музыку и не делились со мной блинчиками...
Это все происходит в наши дни, когда люди судятся уже даже за то, что на них кто-то неправильно посмотрел. Эта "спецоперация" - дикость, и я никогда не пойму пророссийски настроенных людей. Это античеловечная позиция. На мой взгляд, они просто невежественны и лишены критического мышления, застряли в прошлом или в своих неразрешенных личных проблемах.
"Бандеровцев" не существует. Образ придуман российской пропагандой, чтобы оправдывать свою агрессию и убийства обычных людей. В Украине не едят детей! За 14 лет никто не ущемлял мой русский язык, даже в самых западных частях страны. Есть националисты (не путать с нацистами) и патриоты, которые являются важной и нужной частью любой нации. Тут такие же люди, как и везде.
Если посмотреть статистику правящих партий в Украине от 2022 года, то можно увидеть, что радикальная партия имеет лишь 4,6 процента поддержки. Это к вопросу, сколько у нас "нацистов". В других европейских странах эта цифра намного больше. В общем, если бы люди хотя бы по цифрам разбирались, они бы понимали всю глубину российской пропаганды.
- Когда начались активные военные действия и многие отправились в никуда, лишь бы избежать всех возможных тягот и проблем, ты не стала уезжать, несмотря на то, что родители были готовы купить для тебя квартиру в Таллинне. Что тебя заставляет оставаться?
- Не уезжать из Украины для меня было очень понятное интуитивное решение в тот момент: прожив здесь столько лет, и Киев, и страна тоже мне стали очень близки - здесь теперь тоже мой дом, тут большинство моих друзей.
После полномасштабного вторжения и атаки на Киев 24 февраля прошлого года (как вы знаете, Украина воюет с Россией с 2014 года), решение уехать казалось для меня сравнимым с тем, как бросить своего близкого человека один на один со страшной болезнью. Было острое желание остаться и помогать всем, чем только смогу. Тем более что вся моя семья живет в Эстонии, мне было спокойно за них, а своих детей у меня нет. Перспектива сидеть в Таллинне, слезно следя за новостями без возможности помочь, меня совсем не привлекала.
К счастью, я чувствовала и чувствую себя нужной и полезной с первой недели полномасштабной войны и до сих пор. Это очень важно для меня.
- На каком языке ты там говоришь?
- Сейчас стараюсь только на украинском, как и большинство из моего окружения. Перехожу до сих пор, постепенно. Язык более-менее выучила за счет просмотра фильмов в кинотеатре, официальной документации, с которой много лет работала в посольстве Эстонии, украиноязычных друзей. Не скрою, проблемы с разговорной речью были и сейчас есть, ведь Киев всегда был больше русскоязычным городом. Но прогресс идет - говорить становится все легче, читаю на украинском и делаю записи в блокноте тоже на нем. Как и большинству украинцев, мне сейчас хочется как можно меньше всего русского... Вот такая денационализация произошла по плану Москвы.
С родными в Эстонии по-прежнему общаюсь по-русски и не вижу пока других вариантов. Эстонский у них не на том уровне, к сожалению, а украинский они еще не выучили (смеется).
- Сейчас ты работаешь в театре - как там оказалась?
- Стала работать в театре с апреля прошлого года. К тому времени уже ушла из посольства - надоела рутина, было желание сменить форму деятельности. Пошла учиться на курсы, хочу стать стилистом.
Про подработку в театре говорила раньше с хорошим другом и по совместительству владельцем театра Антоном. Пару лет назад он купил подвальное помещение, сделал в нем современный ремонт с целью проведения культурных мероприятий и театральных репетиций. 24 февраля 2022 года всем поменяло планы.
Желание хоть как-то высказаться, расслабиться и поделиться мыслями о том, что происходит, у людей появилось примерно через месяц. Все дни нам тогда казались одинаковыми - недосыпание, недоедание, страх, практически жизнь в бомбоубежищах, сидение в коридорах во время воздушных атак, волонтерство, эвакуация родных в Европу и т.д.
В апреле, когда я жила во Львове, увидела в инстаграме, что театр Антона в Киеве стал еще и бомбоубежищем для людей с соседних домов, поняла, что мое место здесь.
- Жизнь в столице поменялась сильно? Дороги ли продукты, доступны ли услуги?
- Странно представить: с одной стороны, так или иначе есть постоянная угроза жизни, с другой - очевидно и ощутимо сплочение украинцев, воодушевление. Это что-то невероятное и это одна из тех вещей, которые меня удерживает тут. Быть в эпицентре возрождения нации очень и очень интересно. Люди стали более открытыми, отзывчивыми, готовы помогать каждому, кто в этом нуждается. Активное волонтерское движение. Активное культурное движение. Это то, что делает меня счастливой, несмотря ни на что.
Цены повысились, но из услуг есть все, на любой вкус. Очень развивается украинский рынок, украинские товары и услуги.
- Твои близкие по-прежнему настойчиво зовут тебя домой?
- И я по-прежнему люблю Эстонию. Поддавшись на уговоры, в 2017 году переехала в Таллинн, прожила год, но не смогла себя найти. Может быть, потому что за 14 лет слишком привязалась к Киеву. Даже во время войны не нашла достаточной мотивации уехать. Поэтому родители знают, что мне нечего делать в Эстонии, даже в Таллинне мне будет плохо. Но насколько бы им ни было тяжело, они поддерживают мое решение. За это я им бесконечно благодарна и, приехав на пару недель недавно, искренне извинилась за все то, что им приходится из-за меня переживать.
- Можешь рассказать какие-то истории из жизни украинских людей?
- Историй полно, каждый день, даже жалею немного, что не записываю их. Очень люблю слушать рассказы военных с фронта, хотя они бывают очень страшными. Пожалуй, об этом немного рано говорить. И в театре интересно, общение с людьми, ход их мыслей...
- Выступают ли у вас какие-то известные звезды?
- Все представления на украинском, так что не думаю, что этих артистов могут знать в Эстонии. Как ни странно, многие из них обрели свою популярность как раз во время войны. Они большие молодцы, развлекают обычных людей - и на каждом концерте собираются деньги на потребности армии. Стендап и комедия вообще очень развились за это время. Смех оказался лучшим лекарством. Если честно, не помню, чтобы я столько смеялась в своей жизни, сколько за время работы в театре. Мне очень повезло, что я здесь.
В театре я менеджер, управляющая. Отвечаю также за бар и бартендеров. Научилась сама делать вкусные коктейли. Владелец театра Антон редко появляется, так как у него много других дел - занимается финансами театра, еще у него много своей айтишной работы, занят на производстве дронов для военных. Кроме того, они с женой ждут ребенка.
- О чем шутят?
- О жизни. В том числе во время войны, ведь казусных моментов всегда предостаточно, а люди всегда остаются людьми. Например, я сейчас живу с соседкой, и вот стандартная ситуация: начинается тревога, я кричу ей: "Надя, тревога, пойдем в подвал!". Она отвечает: "Так откуда вылетели ракеты? Им примерно час лететь до нас, куча времени - пойду голову помою...".
Мне иногда кажется, что военные на фронте только за счет шуток и держатся духом, иначе просто сойдешь с ума.
- Общаешься ли ты с одноклассниками из Таммикуской гимназии и сокурсниками из университета?
- Поддерживаю связь с парой подружек из другой школы и с однокурсницей из университета. Когда началась война, мне написали буквально два-три человека со школы, чтобы спросить, каково мне здесь. Другие, возможно, испугались, а может, просто не задумывались по-настоящему о войне. Меня это немного задело - на тот момент очень важна была поддержка.
- Есть у тебя любимые уголки в столице Украины и насколько хорошо успела изучить страну?
- Обожаю Киев, даже со всеми его недостатками. Все время открываю для себя что-то новое - интересные закоулки и места. Люблю речку и зеленые холмы. Очень вкусные тут рестораны и кофе. В других городах Украины тоже была, очень люблю западную часть, прежде всего Карпаты. Горы великолепны в любое время года. Каждой зимой мы старались с друзьями кататься на лыжах, а летом ходить в походы. Собираюсь поехать туда на днях, отдохнуть и переключиться.
- Чем занимаешь свой досуг?
- Помимо работы в театре, занимаюсь стилистикой. Во время войны закончила курсы персонального стилиста и сейчас развиваюсь в этом направлении. На досуге гуляю, встречаюсь с друзьями, посещаю музыкальные мероприятия, выставки, читаю. Мечтаю вернуться на танцы, которыми занималась на протяжении всех лет, но пока ограничиваюсь только растяжкой и йогой.
- Часто ли приезжаешь на родину?
- В июне приезжала первый раз после полномасштабного вторжения. Если раньше долетала до Таллинна за полтора часа, теперь добиралась сутки - на трех поездах, самолете и автобусе. Отдохнула как никогда: походила в спа, сходила к косметологу, на море, поиграла с племянниками, побыла с родителями.
- Тебе самой хочется что-то сказать землякам и друзьям в Эстонии?
- Хочется пожелать всем сохранять способность критически мыслить и оставаться человечными. Забывать историю тоже нельзя. Помнить и делать выводы. Это шаблонные пожелания и наставления, но они по- прежнему являются рабочими и основой нашей с вами жизни. Это и то, что в итоге может нас всех спасти. Поменьше смотрите телевизор, больше гуляйте на природе со своими близкими, ешьте здоровую пищу. Всех обнимаю! Слава Украине!
Театр и бомбоубежище в одном подвале
Театр, в котором сейчас работает Ксения, называется "Подвал Культуры". В нем два небольших зала и две сцены. Малый зал - на 45 мест для камерных мероприятий, большой - на 90 мест. Но это площадки для аренды, сами создатели ничего не организуют. Приезжают разные артисты, в основном комики, стендаперы проводят свои концерты. Иногда устраивают поэтические встречи или музыкальные концерты.
По словам Ксении, в основном арендуют помещения молодые украинские юмористы. Здесь почти сразу после начала полномасштабного вторжения стали проходить первые стендап-встречи комиков и зрителей.
- "Заходил" только такой формат - первый смех после тяжелого месяца, первые обсуждения и взаимообмен прожитым опытом, - объясняет она. - Шутка - лучшее лекарство от бед... Сейчас Киев живет полноценной культурной жизнью. Рестораны работают, театры и выставки проходят. Люди продолжают жить, несмотря на практически ежедневные военные действия и атаки россиян. Я бы даже сказала, стали более качественнее жить, потому что, как бы это страшно ни звучало, никто не уверен в завтрашнем дне и некогда отвлекаться на мелочи.
В "Подвал Культуры" тоже ходят, первое время проходили мероприятия только по донатам (форма благотворительного взноса, который невелик по пожертвованной сумме) или бесплатно, потому что очень много людей тогда потеряли работу и доходы. Сейчас по билетам, но цены доступные. Военным до сих пор на все мероприятия вход бесплатный.
- Во время тревоги там безопасно, не слышно взрывов и даже работы ПВО, - уверяет Ксения. - Такой себе израильский сценарий. Если кому-то интересно, мы ведем страничку в инстаграме "Pidval_kultury".