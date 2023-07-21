Ксения Сергеева: "Быть в эпицентре возрождения нации очень и очень интересно"

Люди с удовольствием ходят в театр, а смех - лучшее лекарство от бед. Фото: Частный архив

Театр и бомбоубежище в одном подвале

Театр, в котором сейчас работает Ксения, называется "Подвал Культуры". В нем два небольших зала и две сцены. Малый зал - на 45 мест для камерных мероприятий, большой - на 90 мест. Но это площадки для аренды, сами создатели ничего не организуют. Приезжают разные артисты, в основном комики, стендаперы проводят свои концерты. Иногда устраивают поэтические встречи или музыкальные концерты.

По словам Ксении, в основном арендуют помещения молодые украинские юмористы. Здесь почти сразу после начала полномасштабного вторжения стали проходить первые стендап-встречи комиков и зрителей.

- "Заходил" только такой формат - первый смех после тяжелого месяца, первые обсуждения и взаимообмен прожитым опытом, - объясняет она. - Шутка - лучшее лекарство от бед... Сейчас Киев живет полноценной культурной жизнью. Рестораны работают, театры и выставки проходят. Люди продолжают жить, несмотря на практически ежедневные военные действия и атаки россиян. Я бы даже сказала, стали более качественнее жить, потому что, как бы это страшно ни звучало, никто не уверен в завтрашнем дне и некогда отвлекаться на мелочи.

В "Подвал Культуры" тоже ходят, первое время проходили мероприятия только по донатам (форма благотворительного взноса, который невелик по пожертвованной сумме) или бесплатно, потому что очень много людей тогда потеряли работу и доходы. Сейчас по билетам, но цены доступные. Военным до сих пор на все мероприятия вход бесплатный.

- Во время тревоги там безопасно, не слышно взрывов и даже работы ПВО, - уверяет Ксения. - Такой себе израильский сценарий. Если кому-то интересно, мы ведем страничку в инстаграме "Pidval_kultury".