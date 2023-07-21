ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ O реформе социального попечения

Финансовое участие людей в оплате места в попечительском доме снижается. Государство берет на себя расходы на персонал, занимающийся уходом за постояльцами дома. Постоялец же оплачивает проживание и питание, а также другие личные расходы.

Если ваши доходы ниже среднего уровня, самоуправление поможет с оплатой вашей доли. При доходе ниже средней пенсии по старости (в 2023 году менее 636 евро) самоуправление компенсирует недостающую часть.

Человек может самостоятельно выбрать дом попечения. Поскольку плата за место различается, самоуправление устанавливает лимит на оплату расходов. Лимит не помешает найти место, однако его может не хватить для покрытия расходов в каком-то конкретном заведении. Тогда доплата ложится на пользователя услуги. Информация о лимитах самоуправлений и стоимости места в домах попечения размещается на их сайтах.

Решение об оплате расходов по уходу принимает самоуправление по месту жительства. Например, если вы зарегистрированы в Нарве, но хотите отправиться (или уже проживаете) в дом попечения на Сааремаа, услуга будет оплачиваться из бюджета города Нарвы. Оценив ваши потребности в уходе, социальный работник может предложить социальные услуги на дому. Вы сможете переехать в дом попечения, если планируете сами покрывать все расходы. Регистрацию места жительства можно проверить в ближайшем самоуправлении или в электронном регистре народонаселения.

Что делать, если сейчас я живу дома, но мне нужно место в доме попечения? Если вы живете дома, но нуждаетесь в круглосуточном общем уходе, обратитесь к социальному работнику местного самоуправления по месту регистрации. Специалист оценит, какая помощь вам нужна. Решение принимается в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявления и выдается в письменном виде.

Что делать, если я уже живу в доме попечения? Если вы уже проживаете в попечительском доме, с вами свяжется социальный работник самоуправления. Он оценит вашу потребность в уходе, если ранее это не было сделано. Получив оценку, подтверждающую, что вы нуждаетесь в круглосуточном общем уходе, самоуправление, согласно действующему с 1 июля 2023 года порядку, вносит свою долю в плату за ваше место в доме попечения. Если вы не согласны с решением самоуправления, вы имеете право потребовать его пересмотра, подав апелляцию в то же местное самоуправление.