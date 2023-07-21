Что важно знать о клещах ⟩ Распространяемые болезни и способы себя защитить

Предотвращение укусов

Носите защитную одежду, особенно при посещении лесных массивов и высокотравных территорий. Используйте репелленты, спреи или лосьоны для отпугивания клещей. После прогулки тщательно осмотрите свое тело и удалите обнаруженных насекомых.

Заболевания, передаваемые клещами

Встреча с клещом может повлечь за собой риск заражения такими болезнями, как клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма). Они могут вызывать серьезные последствия для здоровья. Если вы обнаружили клеща и появились симптомы, такие как высыпания или лихорадка, обратитесь к врачу.

Вакцинация

От боррелиоза вакцины пока не существует. Вакцинация против клещевого энцефалита является одним из наиболее эффективных способов защиты. Она помогает снизить риск заражения и развития тяжелых форм болезни.

В Ида-Вируской центральной больнице проводится вакцинация против клещевого энцефалита. Вакцинация осуществляется каждый четверг с 14.00 до 17.00 в кабинете Н2022 (поликлиника Ахтме, Тервизе, 1). Вакцина "TicoVac" для взрослого стоит 35 евро, для ребенка - 34 евро. Для получения вакцины необходима предварительная запись через регистратуру по телефону 331 1133.