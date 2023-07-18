Анвар Самост: Приказы, запреты и нравоучения сыплются как из рога изобилия

Уверен, чиновники сочтут, что исследование дает все основания для установки камер средней скорости и выдачи на их основе десятков тысяч штрафов. "Соседи уже успешно используют эту систему", - это обоснование, несмотря на всю его абсурдность, прогнозирует, к чему стремятся чиновники.

"Большинство участвовавших в выборах партий не обещали избирателям новых запретов и приказов, как и повышения налогов". Анвар Самост, журналист

При этом более чем иронично, что большим преимуществом Эстонии, сохранявшимся на протяжении десятилетий по сравнению со многими соседями и европейскими странами в целом, была малочисленность регламентов, запретов и приказов. К сожалению, это также означает, что с обретенным теперь рвением можно будет ограничивать и запрещать многие вещи.

Еще одна знаковая цитата принадлежит генеральному директору Департамента транспорта Прийту Сауку, который на вопрос, почему в Эстонии до сих пор не используются камеры средней скорости, сказал дословно следующее: "Известное количество лиц, принимающих решения, больше сторонники свободы, чем сторонники ограничений, это может быть одной из причин, почему у нас это не могло быть реализовано раньше".

Невероятно, оказывается, чиновнику долгое время мешали политики с мандатом от народа, которым нравится свобода! Неужели теперь, при правящей коалиции трех партий, по меньшей мере определяющих себя как либеральные, чиновники наконец-то нашли политиков, которым нравятся ограничения?

Большинство участвовавших в выборах партий не обещали избирателям новых запретов и приказов, как и повышения налогов, но нужно учитывать, что помимо смены коалиции, фоном проводимого парада ограничений служит полученный в коронавирусный период опыт беспрецедентного расширения власти правительства и чиновников. К тому же постепенно уходят в историю поколения, непосредственно пережившие командную экономику и тоталитарное общество советской оккупации и поэтому рефлексивно относящиеся к ограничению свобод с большим неприятием.