Анвар Самост: Приказы, запреты и нравоучения сыплются как из рога изобилия

Если посмотреть, с какой скоростью в кабинетах министерств рождаются новые инициативы о введении того или иного ограничения, запрете чего-либо, наложении штрафов, регулировании, контроле и попытке научить кого-то правильно жить, то можно подумать, что на основании мандата, полученного на выборах, в правительство вошла еще одна партия, но весьма секретная.
Попытка Департамента по защите прав потребителей и технического надзора (TTJA) вписать в Закон о медиауслугах контроль над содержанием прессы, по сути цензуру, привлекла наибольшее внимание общественности. Напуганный критикой, полученной после того, как дело стало достоянием гласности, департамент вместе с Министерством экономики, которое его курирует, попытался прикрыться ошибочными формулировками и заявлениями о досадном недоразумении.
К сожалению, подготовленный TTJA документ, целью которого является анализ необходимости разработки нового законопроекта, вместе с интервью, данным ERR Хелен Рохтла, главой отдела информационного общества департамента, не оставляют сомнений, что план состоял в том, чтобы начать проверять достоверность и сбалансированность новостных программ и наказывать за обнаруженные "нарушения".
Контекст идее наказания придала неоднократная ссылка чиновника на Латвию, где "система правовых актов сегодня позволяет принимать больше превентивных мер, чем наша база".
Последний пример происходящего в Латвии - случай портала TVnet, принадлежащего группе "Postimees", где местный орган по надзору за СМИ оштрафовал издание более чем на 8000 евро за слово "депортация", а точнее, за его "неправильное" употребление. Правильно, что многих латвийских журналистов беспокоит свобода слова и самоцензура.
На данный момент, похоже, работа инициаторов продолжается спокойно, и какие-то ограничения в Законе о медиауслугах все же пропишут, вероятно, под предлогом пресечения российской пропаганды.
Примерно в то же время стал достоянием гласности тщательно скрываемый план нового Министерства климата начать измерять среднюю скорость транспортных средств в зонах между камерами контроля скорости на более крупных автомагистралях Эстонии. Чтобы смягчить плохие новости, было сказано, что пока это - исследование и по его результатам министерство только начнет оценивать, можно ли таким образом контролировать и штрафовать водителей за превышение скорости.
Уверен, чиновники сочтут, что исследование дает все основания для установки камер средней скорости и выдачи на их основе десятков тысяч штрафов. "Соседи уже успешно используют эту систему", - это обоснование, несмотря на всю его абсурдность, прогнозирует, к чему стремятся чиновники.
"Большинство участвовавших в выборах партий не обещали избирателям новых запретов и приказов, как и повышения налогов".
Анвар Самост, журналист
При этом более чем иронично, что большим преимуществом Эстонии, сохранявшимся на протяжении десятилетий по сравнению со многими соседями и европейскими странами в целом, была малочисленность регламентов, запретов и приказов. К сожалению, это также означает, что с обретенным теперь рвением можно будет ограничивать и запрещать многие вещи.
Еще одна знаковая цитата принадлежит генеральному директору Департамента транспорта Прийту Сауку, который на вопрос, почему в Эстонии до сих пор не используются камеры средней скорости, сказал дословно следующее: "Известное количество лиц, принимающих решения, больше сторонники свободы, чем сторонники ограничений, это может быть одной из причин, почему у нас это не могло быть реализовано раньше".
Невероятно, оказывается, чиновнику долгое время мешали политики с мандатом от народа, которым нравится свобода! Неужели теперь, при правящей коалиции трех партий, по меньшей мере определяющих себя как либеральные, чиновники наконец-то нашли политиков, которым нравятся ограничения?
Большинство участвовавших в выборах партий не обещали избирателям новых запретов и приказов, как и повышения налогов, но нужно учитывать, что помимо смены коалиции, фоном проводимого парада ограничений служит полученный в коронавирусный период опыт беспрецедентного расширения власти правительства и чиновников. К тому же постепенно уходят в историю поколения, непосредственно пережившие командную экономику и тоталитарное общество советской оккупации и поэтому рефлексивно относящиеся к ограничению свобод с большим неприятием.
Поступит ли ответная реакция откуда-нибудь? Само по себе противостояние происходящему было бы прекрасной возможностью для оппозиционных партий, но в их рядах тоже предостаточно любителей приказов, запретов и порядка - опять же цитируя чиновника, - политиков, которым ограничения нравятся больше свободы.