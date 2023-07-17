Количество иностранных туристов в Ида-Вирумаа снизилось на 41%

При этом большую часть постояльцев отелей - 60 372 человека - составили местные туристы. Их количество выросло за год на 5,5%. А вот число иностранных туристов снизилось на 41% до 8376 человек. Полноценно заменить российских туристов финскими и латвийскими у отелей Ида-Вирумаа пока не получается. В первые пять месяцев прошлого года число российских клиентов в местных предприятиях гостиничного сектора составило 7479. В том же периоде этого года - 806. Спад составил почти 90%.