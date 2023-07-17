Пн, 17.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

Катри Райк планирует написать книгу страшилок о Нарве

Северное побережье
Facebook Twitter
Comments
С разницей в десять лет Катри Райк написала две книги из серии "Моя Нарва". А в общем из-под ее пера вышло уже восемь книг, связанных с Нарвой.
С разницей в десять лет Катри Райк написала две книги из серии "Моя Нарва". А в общем из-под ее пера вышло уже восемь книг, связанных с Нарвой. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Книгу со страшными историями Нарвы мэр города планирует выпустить к Рождеству.

- К концу года перед Рождеством, когда все ищут подарки, я хочу написать книгу страшных историй Нарвы. Ее я планирую написать на двух языках - эстонском и русском, - рассказала Райк в интервью Rus.ERR.

Книга будет основана как на исторических фактах, так и на городских легендах и байках.

- Например, она могла бы включить в себя историю о том, как в Нарве на костре сожгли ведьму. Или то, как одного из директоров Кренгольмской мануфактуры скинули вниз с водопада. Людям нравятся страшилки. К Рождеству такая книга могла бы стать недорогим, но хорошим подарком, - добавила Катри Райк.

В конце июня в свет вышла книга Катри Райк "Моя Нарва. 10 лет спустя".

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Нарва
Наверх