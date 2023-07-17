Катри Райк планирует написать книгу страшилок о Нарве

- К концу года перед Рождеством, когда все ищут подарки, я хочу написать книгу страшных историй Нарвы. Ее я планирую написать на двух языках - эстонском и русском, - рассказала Райк в интервью Rus.ERR.

Книга будет основана как на исторических фактах, так и на городских легендах и байках.

- Например, она могла бы включить в себя историю о том, как в Нарве на костре сожгли ведьму. Или то, как одного из директоров Кренгольмской мануфактуры скинули вниз с водопада. Людям нравятся страшилки. К Рождеству такая книга могла бы стать недорогим, но хорошим подарком, - добавила Катри Райк.